Presidentti Alexander Stubb sanoo, että ydinenergialakiin esitetyillä muutoksilla Suomi tulisi asiassa samalle linjalle Pohjoismaiden kanssa.
Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on sanonut, että esitys irrottaisi Suomen Pohjoismaiden pitkän linjan ydinasepolitiikasta.
Lue myös: Näin Suomen kantaa ydinaseisiin halutaan muuttaa
Esitetyn lakimuutoksen mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, sotilasliitto Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.
3:15Katso myös: Suurin oppositiopuolue SDP ei kannata ydinaserajoitusten poistamista.