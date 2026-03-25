Julkaistu 9 minuuttia sitten Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi

Suomi on tuoreella päätöksellään perunut irakilaiskaksosten turvapaikan ja pysyvän oleskeluluvan maassa. Maahanmuuttovirasto katsoo veljesten uhkaavan vakavasti maan turvallisuutta. Käytännössä Maahanmuuttoviraston (Migri) päätös tarkoittaa, ettei 33-vuotiailla identtisillä kaksosveljeksillä ole enää pakolaisasemaa Suomessa. Veljeksiä ei voida kuitenkaan tällä hetkellä karkottaa maasta, koska heitä uhkaa kotimaassaan teloitus. Tiedot perustuvat MTV:n hallussa oleviin asiakirjoihin. Kaksoset ovat oleskelleet maassa reilut kymmenen vuotta. He saapuivat Suomeen 23-vuotiaina syksyllä 2015. Suomi myönsi heille toissijaisen suojeluaseman ja myöhemmin pysyvän oleskeluluvan. Veljekset ovat hakeneet myös Suomen kansalaisuutta, mutta sitä heille ei ole myönnetty. Kaksoset ovat joutuneet Suomessa toistuvasti kahnauksiin virkavallan kanssa. Heitä epäillään tälläkin hetkellä useista rikoksista, kuten lukuisten poliisien uhkailemisesta ja Suojelupoliisiin kohdistuvan väkivaltaiskun suunnittelusta. Kaksoset kiistävät kaikki rikokset. MTV:n tietojen mukaan he ovat myös joutuneet poliisin kiinniottamiksi muualla Euroopassa samanlaisista syistä kuin Suomessa. Heitä on epäilty muiden muassa Isis-värväyksestä. MTV on seurannut veljesten vaiheita useissa jutuissa viime vuosina. Lue aiempi juttu: Supo haluaa Interpolin etsimät irakilaiskaksoset ulos Suomesta – pitkä lista rikosepäilyjä "Laitamme teidän päät hiekalle" Irakilaisveljekset katsovat joutuneensa Suomessa perusteettoman viranomaisvainon kohteiksi. Poliisikuulusteluissa he ovat vannoneet kostoa suomalaiselle yhteiskunnalle, poliisipäälliköille, sisäministeriölle, pääministerille ja sisäministerille sekä eduskunnalle.

– Me emme uhkaile vaan teemme. Tämä on pieni osa siitä mitä tulee tapahtumaan. Se ensimmäinen lasku tulee kohta. Te ette tule olemaan turvassa siltä. Kaikki meidän oikeudet tullaan hakemaan teiltä ja me laitamme teidän päät hiekalle, toinen veljeksistä julisti, kun häntä epäiltiin poliisivankilan vartijan uhkailemisesta.

Veljekset sanovat, että viranomaiset ovat leimanneet heidät terroristeiksi ja heidän "maineensa on pilattu".

Kaksoset ovat kertoneet MTV:lle, että esimerkiksi Suojelupoliisi ”nappaa” kaikki heidän kanssaan tekemisissä olevat ”ystävät” autoihinsa, kuulustelevat ja karkottavat pikavauhtia maasta.

MTV:n tietojen mukaan veljesten kanssa tekemisissä olleita henkilöitä on päätynyt karkotettaviksi.

Epäily: suunnittelivat väkivaltaiskua

Ajautuessaan ongelmiin poliisin kanssa veljekset antavat viranomaisia kohtaan tunteman vihansa kuulua ja näkyä. Asiakirjojen mukaan he sylkevät, solvaavat ja uhkailevat kaikkia, joiden kanssa joutuvat tekemisiin.

Kun poliisi otti heidät kiinni Suojelupoliisin tilojen lähistöltä, riehuminen jatkui Pasilan poliisivankilassa.

0:43 Irakilaisveljekset tallensivat videolle poliisivankiilan vartijan tappouhkailun ja silmille sylkemisen.

Vapaaksi päästyään veljekset törmäsivät yhteen poliisivankilan vartijoista tämän vapaa-ajalla. He lähtivät tämän perään kauppakeskuksessa ja uhkailivat tätä sekä sylkivät kasvoille.

Kaksosten mukaan vartija oli kuulustellut heitä kauppakeskuksessa Isis-yhteyksistä.

– Hän sanoi minulle, että tiedän sinut, olet se Isisin mies. Vastasin, että kyllä minä olen islamin valtion mies, toinen veljeksistä toisteli useita kertoja oikeudessa.

Veljeksille tuli tuomio laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta.

Kaksosia epäillään lisäksi useista muista virkamiehiin, kuten poliiseihin kohdistuvista laittomista uhkauksista ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Heitä epäillään myös edelleen siitä, että he suunnittelivat väkivaltaiskua Suojelupoliisiin.

Lisäksi toista epäillään myös petoksesta ja hänet on tuomittu törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Lue aiempi juttu: Miksi päiden leikkaamisella ja kostolla uhkailevia irakilaiskaksosia ei karkoteta Suomesta?

Supon mitta täyttyi

Huolimatta vihastaan suomalaista yhteiskuntaa kohtaan 33-vuotiaat veljekset ovat hakeneet Suomen kansalaisuutta. Supo vastusti hakemusta ja oikeus hylkäsi sen myöhemmin.

Oman käsityksensä mukaan kaksoset eivät ole tällä hetkellä minkään maan kansalaisia, sillä Irak on perunut heidän kansalaisuutensa.

Maahanmuuttoviraston mukaan asiasta ei kuitenkaan ole muuta näyttöä kuin veljesten oma kertomus.

Viime elokuussa Supo sai tarpeekseen irakilaiskaksosten edesottamuksista ja vaati Migriä perumaan miesten pakolaisaseman sillä perusteella, että nämä uhkaavat Suomen kansallista turvallisuutta.

Veljekset vastustivat vaatimusta ja väite turvallisuusuhasta oli heidän mielestään perusteeton.

Viime kuussa Migri päätyi Supon kanssa samalle kannalle. Migri ei perustele kaksosveljesten aiheuttaman uhan laatua tarkemmin edes veljeksille itselleen.

Yleisesti ottaen tällaisella uhalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi terrorismia, vakoilua ja vieraan valtion vahingollista toimintaa yhteiskunnalle.

12:01 Rikospaikan Murharyhmä pohti irakilaiskaksosten rikosepäilyjä. Katso video.

Karkotus mahdollinen myöhemmin

Palautuskiellon takia veljeksiä ei voida karkottaa.

– Sinua ei voida tällä hetkellä poistaa maasta, koska sinua uhkaisi kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu, Migrin veljeksille antamissa päätöksissä todetaan.

– Maahanmuuttovirasto voi ottaa karkottamisen uudelleen harkintaan, jos maatiedossa tai olosuhteissasi ilmenee muutoksia.

Irak epäilee veljeksiä yhä Camp Speicherin joukkomurhasta ja on etsintäkuuluttanut veljekset. MTV:n hallussa olevien asiakirjojen mukaan kaksoset ovat Interpolin etsityimpien rikollisten listalla.

Irak on jahdannut tekoon epäiltyjä viime vuosiin saakka. Pidätyksiä ovat seuranneet kiduttamalla saadut tunnustukset, pikaoikeudenkäynnit ja joukkoteloitukset.

Kuolemaan Camp Speicherin tapahtumista on tuomittu tähän mennessä ainakin 150 henkilöä ja teloitettu ainakin satakunta henkilöä. Varmuutta lukumääristä ei ole.



Veljekset voivat tällä hetkellä saada vain tilapäisen oleskeluluvan Suomesta.

Heille onkin myönnetty vuoden määräaikainen oleskelulupa. Molemmat ovat kuitenkin kieltäytyneet toimittamasta sormenjälkiään Migrille, joten tämäkin asia on tällä hetkellä kesken.

Veljekset ovat valittaneet Migrin päätöksestä perua heidän pakolaisasemansa hallinto-oikeuteen ja vaatineet saada Supon heistä antamat lausunnot itselleen.

Kaksosille maksettu jättikorvaukset

Veljekset saivat aikoinaan turvapaikan Suomesta, koska Irakissa heidän epäiltiin osallistuneen Isisin masinoimaan terroristiseen joukkomurhaan. Rikos tapahtui Irakin Tikritin kaupungissa vuonna 2014, kun Isisin taistelijat tappoivat raa’asti 1700 aseetonta Irakin hallituksen sotilasta.

Myös Suomi epäili kaksosten osallistuneen Tikritin tapahtumiin. Vain pari kuukautta Suomeen saapumisen jälkeen poliisi otti kaksoset kiinni terroristisista murhista epäiltyinä.

Veljesten maamiehet kertoivat tuolloin tunnistaneet heidät verisistä propangandavideoista, joita Isis oli kuvannut Camp Speicherin joukkomurhasta.

Terrorismitutkinta päättyi lopulta veljesten syytteiden hylkäämiseen.

Suomen valtio joutui maksamaan kaksosille yhteensä yli 420 000 euroa niin kutsuttuja koppikorvauksia näiden syyttöminä vankilassa viettämästä ajasta.

Veljesten mukaan terrorismisyytteiden hylkääminen ei kuitenkaan vapauttanut heitä, vaan viranomaisvaino heitä kohtaan alkoi siitä.

Kaksoset vaativat hiljattain valtiolta 100 000 euroa korvauksia kotiinsa tehdystä kotietsinnästä. MTV seurasi värikästä käsittelyä asiasta paikan päällä oikeudessa, jossa katsottiin useita videoita veljesten poliisille esittämistä uhkauksista.

– Tapan teidät. Jumalan luvalla.

– Jumala on suuri! Jumala on suuri! Leikkaan pääsi [irti].

– Tulitus on vasta alkanut. On alkanut. Jumalan luvalla, ylistetty ja ylevä olkoon Hän.

Oikeus hylkäsi kaksosten korvausvaatimukset.

Lue aiempi juttu: Irakilaiskaksoset jäivät ilman 100 000 euron korvauksia – syyttivät viranomaisia vainoamisesta

Rebekka Härkönen MTV Uutiset Rebekka Härkönen työskentelee MTV Uutisten rikostoimituksessa rikos- ja oikeustoimittajana. Härkönen ottaa mieluusti vastaan rikosaiheisiin liittyviä vinkkejä, silminnäkijähavaintoja, valokuvia sekä videoita. Toiselta ammatiltaan Härkönen on rikoskirjailija. Instagram ja Threads: @rikostoimittaja_harkonen

