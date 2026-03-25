Suomi on tuoreella päätöksellään perunut irakilaiskaksosten turvapaikan ja pysyvän oleskeluluvan maassa. Maahanmuuttovirasto katsoo veljesten uhkaavan vakavasti maan turvallisuutta.
Käytännössä Maahanmuuttoviraston (Migri) päätös tarkoittaa, ettei 33-vuotiailla identtisillä kaksosveljeksillä ole enää pakolaisasemaa Suomessa. Veljeksiä ei voida kuitenkaan tällä hetkellä karkottaa maasta, koska heitä uhkaa kotimaassaan teloitus.
Tiedot perustuvat MTV:n hallussa oleviin asiakirjoihin.
Kaksoset ovat oleskelleet maassa reilut kymmenen vuotta. He saapuivat Suomeen 23-vuotiaina syksyllä 2015. Suomi myönsi heille toissijaisen suojeluaseman ja myöhemmin pysyvän oleskeluluvan.
Irakilaisveljekset katsovat joutuneensa Suomessa perusteettoman viranomaisvainon kohteiksi.
Poliisikuulusteluissa he ovat vannoneet kostoa suomalaiselle yhteiskunnalle, poliisipäälliköille, sisäministeriölle, pääministerille ja sisäministerille sekä eduskunnalle.
– Me emme uhkaile vaan teemme. Tämä on pieni osa siitä mitä tulee tapahtumaan. Se ensimmäinen lasku tulee kohta. Te ette tule olemaan turvassa siltä. Kaikki meidän oikeudet tullaan hakemaan teiltä ja me laitamme teidän päät hiekalle, toinen veljeksistä julisti, kun häntä epäiltiin poliisivankilan vartijan uhkailemisesta.
Veljekset sanovat, että viranomaiset ovat leimanneet heidät terroristeiksi ja heidän "maineensa on pilattu".
Kaksoset ovat kertoneet MTV:lle, että esimerkiksi Suojelupoliisi ”nappaa” kaikki heidän kanssaan tekemisissä olevat ”ystävät” autoihinsa, kuulustelevat ja karkottavat pikavauhtia maasta.
MTV:n tietojen mukaan veljesten kanssa tekemisissä olleita henkilöitä on päätynyt karkotettaviksi.
Ajautuessaan ongelmiin poliisin kanssa veljekset antavat viranomaisia kohtaan tunteman vihansa kuulua ja näkyä. Asiakirjojen mukaan he sylkevät, solvaavat ja uhkailevat kaikkia, joiden kanssa joutuvat tekemisiin.
Kun poliisi otti heidät kiinni Suojelupoliisin tilojen lähistöltä, riehuminen jatkui Pasilan poliisivankilassa.
Kaksosia epäillään lisäksi useista muista virkamiehiin, kuten poliiseihin kohdistuvista laittomista uhkauksista ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Heitä epäillään myös edelleen siitä, että he suunnittelivat väkivaltaiskua Suojelupoliisiin.
Lisäksi toista epäillään myös petoksesta ja hänet on tuomittu törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Irak on jahdannut tekoon epäiltyjä viime vuosiin saakka. Pidätyksiä ovat seuranneet kiduttamalla saadut tunnustukset, pikaoikeudenkäynnit ja joukkoteloitukset.
Kuolemaan Camp Speicherin tapahtumista on tuomittu tähän mennessä ainakin 150 henkilöä ja teloitettu ainakin satakunta henkilöä. Varmuutta lukumääristä ei ole.
Veljekset voivat tällä hetkellä saada vain tilapäisen oleskeluluvan Suomesta.
Heille onkin myönnetty vuoden määräaikainen oleskelulupa. Molemmat ovat kuitenkin kieltäytyneet toimittamasta sormenjälkiään Migrille, joten tämäkin asia on tällä hetkellä kesken.
Veljekset ovat valittaneet Migrin päätöksestä perua heidän pakolaisasemansa hallinto-oikeuteen ja vaatineet saada Supon heistä antamat lausunnot itselleen.
Kaksosille maksettu jättikorvaukset
Veljekset saivat aikoinaan turvapaikan Suomesta, koska Irakissa heidän epäiltiin osallistuneen Isisin masinoimaan terroristiseen joukkomurhaan. Rikos tapahtui Irakin Tikritin kaupungissa vuonna 2014, kun Isisin taistelijat tappoivat raa’asti 1700 aseetonta Irakin hallituksen sotilasta.
Myös Suomi epäili kaksosten osallistuneen Tikritin tapahtumiin. Vain pari kuukautta Suomeen saapumisen jälkeen poliisi otti kaksoset kiinni terroristisista murhista epäiltyinä.
Veljesten maamiehet kertoivat tuolloin tunnistaneet heidät verisistä propangandavideoista, joita Isis oli kuvannut Camp Speicherin joukkomurhasta.
Veljesten mukaan terrorismisyytteiden hylkääminen ei kuitenkaan vapauttanut heitä, vaan viranomaisvaino heitä kohtaan alkoi siitä.
Kaksoset vaativat hiljattain valtiolta 100 000 euroa korvauksia kotiinsa tehdystä kotietsinnästä. MTV seurasi värikästä käsittelyä asiasta paikan päällä oikeudessa, jossa katsottiin useita videoita veljesten poliisille esittämistä uhkauksista.
– Tapan teidät. Jumalan luvalla.
– Jumala on suuri! Jumala on suuri! Leikkaan pääsi [irti].
– Tulitus on vasta alkanut. On alkanut. Jumalan luvalla, ylistetty ja ylevä olkoon Hän.