Suomen jalkapallomaajoukkueen puolustaja Ville Koski pelasi keskiviikkoiltana täydet minuutit La Ligassa Alavesin takalinjoilla, kun joukkue otti 1–0-yllätysvoiton mestaruuden edellisellä kierroksella varmistaneesta Barcelonasta.

Alaves voitti ottelun ensimmäisen puoliajan loppuhetkillä tulleella Ibrahim Diabaten maalilla.

Vuoden alussa kroatialaisesta NK Istrasta lainalle Alavesiin saapunut ja loukkaantumisestakin kärsinyt Koski, 24, oli pelannut ennen keskiviikkoa joukkueen paidassa vain 12 minuuttia. Nyt suomalainen nostettiin ensimmäistä kertaa avauskokoonpanoon.

Hongasta Eurooppaan siirtyneen topparin näyttävin hetki koettiin 75. minuutilla, kun Koski katkaisi Pedrin keskityksen saksipotkulla.

Paikallislehti Norte Expres kysyi ottelun jälkeen: "Missä tämä poika on ollut?" ja "Miten hän on saattanut istua tähän asti vaihdossa?"

Yhdeksän A-maaottelua pelannut Koski sai läpi illan täyden haasteen, sillä Barcelona juoksutti kentälle panoksettomuudesta huolimatta Robert Lewandowskin, Dani Olmon, Marcus Rashfordin sekä toisella puoliajalla Pedrin ja Ferran Torresin. Tappion myötä Barcelona menetti mahdollisuudet sadan pisteen haamurajan ylittämiseen.

Alaves nousi voiton myötä pois putoajan paikalta. Sillä on jäljellä vielä ottelut Oviedoa ja Vallecanoa vastaan. Matkaa putoamisviivan alapuolelle on kuitenkin vain yksi piste ja joukkueet sijoilla 8-19 ovat viiden pisteen sisällä.