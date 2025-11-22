Juuri nyt Avaa

Interpolin valvontakomission sihteerin allekirjoittamien ja viime toukokuulle päivättyjen asiakirjojen mukaan miehet on etsintäkuulutettu syytettyinä murhasta. Irakin etsintäkuulutuksen tarkoituksen on ” paikantaa ja pidättää luovuttamista varten”.

MTV:llä on hallussaan asiakirjoja, joiden mukaan kaksosia uhkaa Irakissa kovimmillaan kuolemantuomio. Interpol on etsinyt miehiä vuoden 2016 lopusta lähtien Red Noticella, eli punaisella ilmoituksella. Asiakirjat on päivätty viime toukokuulle, eikä tilanne ole MTV:n tietojen mukaan sen jälkeen muuttunut.

Irakilaisveljekset syytteessä poliisivartijan tappouhkailusta ja silmille sylkemisestä – tallensivat teon videolle

Irak syyttää miehiä Isisin joukkomurhaan osallistumisesta Irakissa kesäkuussa 2014. Kyseinen joukkoteurastus tapahtui Tikritin kaupungissa ja siinä tapettiin jopa 1700 aseetonta Irakin armeijan sotilasta.

Interpol julkaisee osan etsintäkuulutuksista verkkosivuillaan, irakilaisveljeksiä koskeva ilmoitus ei ollut tätä juttua kirjoitettaessa julkinen muille kuin lainvalvontaviranomaisille.

Pidätysmääräys vuonna 2015

Irakilaiskaksoset pakenivat Irakista ja tulivat Suomeen turvapaikanhakijoina syksyllä 2015. Saman vuoden joulukuussa Suomen poliisi pidätti heidät epäiltyinä Tikritin joukkomurhasta.

Interpolille antamissaan perusteluissaan se totesi, että joukkomurhan jälkeen Irakin turvallisuusjoukot laativat luettelon henkilöistä, joiden epäiltiin osallistuneen tekoon.

Irakin lausunnosta voi tulkita, että Irak epäili Suomeen paenneita veljeksiä Isisin murhista jo ennen Suomen viranomaisia. Irakin tutkintatuomioistuin ei lausunnon mukaan kuitenkaan hätäillyt. Se ei antanut kaksosista pidätysmääräystä ”salaisten ilmiantajien tuolloin toimittamien tietojen perusteella”.