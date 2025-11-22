Irak epäilee yhä Suomessa asuvia irakilaiskaksosia murhasta, vaikka suomalainen oikeuslaitos on katsonut heidät syyttömiksi niihin. MTV:n hallussa olevien asiakirjojen mukaan veljekset ovat Interpolin etsityimpien rikollisten listalla.
MTV:llä on hallussaan asiakirjoja, joiden mukaan kaksosia uhkaa Irakissa kovimmillaan kuolemantuomio. Interpol on etsinyt miehiä vuoden 2016 lopusta lähtien Red Noticella, eli punaisella ilmoituksella. Asiakirjat on päivätty viime toukokuulle, eikä tilanne ole MTV:n tietojen mukaan sen jälkeen muuttunut.
Pidätysmääräys leviää Interpolin poliisiviestintäjärjestelmän kautta maailmanlaajuisesti. Kunkin maan viranomaiset päättävät kuitenkin itsenäisesti, noudattavatko ne ilmoittajavaltion pyyntöjä.
Interpolin valvontakomission sihteerin allekirjoittamien ja viime toukokuulle päivättyjen asiakirjojen mukaan miehet on etsintäkuulutettu syytettyinä murhasta. Irakin etsintäkuulutuksen tarkoituksen on ” paikantaa ja pidättää luovuttamista varten”.
– Suurin mahdollinen rangaistus on kuolema, englanninkielisissä asiakirjoissa todetaan.
Irak syyttää miehiä Isisin joukkomurhaan osallistumisesta Irakissa kesäkuussa 2014. Kyseinen joukkoteurastus tapahtui Tikritin kaupungissa ja siinä tapettiin jopa 1700 aseetonta Irakin armeijan sotilasta.
Interpol julkaisee osan etsintäkuulutuksista verkkosivuillaan, irakilaisveljeksiä koskeva ilmoitus ei ollut tätä juttua kirjoitettaessa julkinen muille kuin lainvalvontaviranomaisille.
Irakin määräys kaksosveljesten pidättämisestä. MTV on peittänyt kuvasta tunnistetiedot.
Irakilaiskaksoset pakenivat Irakista ja tulivat Suomeen turvapaikanhakijoina syksyllä 2015. Saman vuoden joulukuussa Suomen poliisi pidätti heidät epäiltyinä Tikritin joukkomurhasta.
Kolmen päivän kuluttua veljesten kiinniotosta Suomessa Irakin tutkintatuomioistuin antoi pidätysmääräyksen veljeksistä. Lokakuussa 2016 Interpolin kansallinen keskustoimisto Irakissa välitti Interpolille vaatimuksen julkaista kaksosista kansainvälinen pidätysmääräys.
Interpolille antamissaan perusteluissaan se totesi, että joukkomurhan jälkeen Irakin turvallisuusjoukot laativat luettelon henkilöistä, joiden epäiltiin osallistuneen tekoon.
– Salaiset todistajat antoivat myöhemmin lisätietoja, jotka vahvistivat, että (kaksosveljesten nimet) olivat hyökkääjien joukossa, Irakin Interpolille antamassa selvityksessä lukee.
Irakin lausunnosta voi tulkita, että Irak epäili Suomeen paenneita veljeksiä Isisin murhista jo ennen Suomen viranomaisia. Irakin tutkintatuomioistuin ei lausunnon mukaan kuitenkaan hätäillyt. Se ei antanut kaksosista pidätysmääräystä ”salaisten ilmiantajien tuolloin toimittamien tietojen perusteella”.
– Sen sijaan se odotti, kunnes tämä tieto vahvistettaisiin edelleen Suomen poliisin tiedotusvälineille antamalla lausunnolla, asiakirjoissa lukee.
Suomessa asuvia irakilaiskaksosia koskevat tiedot Interpolissa ovat identtisiä, koska heitä epäillään samoista rikoksista. MTV on peittänyt kuvasta tunnistetiedot.
Suomen oikeuslaitos on sittemmin vapauttanut kaksosveljekset syytteistä, joiden mukaan heidän epäiltiin surmanneen 11 ihmistä Isisin toteuttamassa joukkomurhassa.
Vaikka Irak kertoo antaneensa veljeksistä pidätysmääräyksen vasta, kun Suomen poliisi pidätti miehet, Suomen oikeuslaitoksen lainvoimainen tuomio ei ole saanut Irakia poistamaan veljeksistä annettua pidätysmääräystä Interpolista.
Pyynnön kansainvälisestä pidätysmääräyksestä tekee Interpolin järjestösihteerille aina kunkin valtion Interpolin kansallinen keskustoimisto. Jos ilmoitus täyttää Interpolin kriteerit, se julkaistaan.
Identtiset kaksoset ovat hyvin samannäköisiä keskenään Interpolin julkaisemissa kuvissa. Tässä ensimmäinen veljeksistä.
Tässä Interpolin julkaisemassa kuvassa on toinen identtisistä kaksosveljeksistä.
Käytännössä Interpol luottaa kuitenkin valtioiden antamiin tietoihin.
MTV:n hallussa olevien asiakirjojen päivämäärien mukaan Irakin kaksosveljeksistä antama kansainvälinen pidätysmääräys olisi pitänyt vanhentua lokakuussa 2021. Koska se on edelleen voimassa, Irakin on täytynyt erikseen pyytää sen jatkamista.
Kun kaksosveljekset saapuivat Suomeen syksyllä 2015, heidät sijoitettiin vastaanottokeskukseen. Siellä muut turvapaikanhakijat alkoivat epäillä, että kaksoset olivat osallistuneet Irakin Tikritin joukkomurhaan.
Yksi asukkaista väitti tunnistaneensa toisen veljeksistä Isisin tapahtumista julkaisemalla propagandavideolla murhaamassa maassa makaavia ihmisiä. Tämä väite johti lopulta veljesten pidättämiseen, vangitsemiseen, poliisitutkintaan ja oikeudenkäyntiin.
Syyttäjän avaintodistajina jutussa oli neljä irakilaista anonyymiä todistajaa. He kertoivat nähneensä veljekset Isisin riveissä, mutta tappamassa kukaan heistä ei kertonut nähneensä kaksosia.
Syyttäjällä oli myös nimellä esiintyneitä todistajia, mutta heidän todistuksissaan ei ollut mitään ratkaisevaa.
Syytteet terroristisiin murhiin osallistumisesta kaatuivat sekä Pirkanmaan käräjäoikeudessa että Turun hovioikeudessa. Veljekset saivat yhteensä noin 450 000 euroa niin kutsuttua koppikorvausta syyttöminä vankilassa viettämästään ajasta.