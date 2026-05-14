Jalkapallon Englannin Valioliigassa Manchester City voitti Crystal Palacen maalein 3–0 ja nousi samalla lähemmäs sarjakärki Arsenalia.
Manchesterissa keskiviikkoiltana pelatun ottelun maaleista vastasivat Antoine Semenyo, Omar Marmoush ja Savinho.
Valioliigan mestaruustaisto jatkuu tiukkana, sillä City on nyt vain kahden pisteen päässä Arsenalista. Molemmilla joukkueilla on jäljellä kaksi liigaottelua.
Arsenal tavoittelee ensimmäistä liigamestaruuttaan 22 vuoteen. Citylle mestaruus olisi jo seitsemäs yhdeksän vuoden ajalta.