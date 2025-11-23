MTV:n hallussa olevien asiakirjojen mukaan Interpol on etsintäkuuluttanut veljekset Irakin vaatimuksesta ja etsintäkuulutus oli voimassa ainakin viime toukokuussa.
MTV:n tietojen mukaan Maahanmuuttovirasto harkitsee parhaillaan irakilaiskaksosten karkottamista Suomesta. Karkotusesityksen teki elokuussa Suojelupoliisi.
Supon mukaan 33-vuotiaat irakilaisveljekset voivat vaarantaa valtion turvallisuutta. Tammikuussa voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan kansainvälinen suojeluasema voidaan perua, jos ulkomaalainen henkilö on vaaraksi Suomen kansalliselle turvallisuudelle.
Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus eväsivät viime vuoden lopulla kaksosilta Suomen kansalaisuuden kansallisen turvallisuuden nimissä.
Veljeksiä koskevan karkottamisesityksen taustalla vaikuttavat myös rikokset, joihin veljesten epäillään syyllistyneen. Miehet on tuomittu laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta, jotka kohdistuivat poliisivankilan vartijaan tämän vapaa-ajalla kostona miesten sellissä viettämästä ajasta.
Lisäksi kaksosveljeksiä epäillään yhä Supoon kohdistuneen väkivaltaiskun valmistelusta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja useista, pääasiassa poliiseihin kohdistuneista laittomista uhkauksista.