Poliisi epäilee rikosten kohteena olleen ulkomailla pakoillut henkilö.

Vantaalla tapahtui 7. maaliskuuta katujengeihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä kidnappaus, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus paljastui hätäkeskukseen keskiyöllä tulleen puhelun kautta.



Soittaja kertoi, että hänen isoveljeään ja kaveriaan pidetään panttivankina. Poliisi meni paikalle ja otti asunnolta kiinni kolme henkilöä. Seuraavana päivänä poliisi otti kiinni myös asunnosta aiemmin poistuneen henkilön, joka toimi seurueen kuljettajana.

