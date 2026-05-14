Korruptiosyytöksissä ryvettynyt Ukrainan johtohahmo on pidätetty.
Ukrainan korruptionvastainen tuomioistuin on pidättänyt maan presidentin Volodymyr Zelenskyin entisen kansliapäällikkö Andriy Jermakin epäiltynä rahanpesusta, kertoo Reuters.
Jermak kiistää syyllistyneensä rahanpesuun. Entistä kansliapäällikköä vastaan on asetettu noin 2,7 miljoonan euron (140 miljoonaa hryvniaa) takuut, joita vastaan hän voi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta.
Jermak vierailulla Berliinissä viime vuoden toukokuussa.
MTV Uutiset kertoi eilen, että Jermakia vastaan oli nostettu syytteet rahanpesusta. Jermakin epäillään olevan osa ryhmää, joka on pessyt varoja noin 7,5 miljoonan euron edestä. Rahanpesua kesti useita vuosia.
Rahaa pestiin Ukrainan pääkaupunki Kiovan lähellä sijaitsevan rakennusalueen avulla. Pääkaupungin liepeille rakennettiin useita luksusasuntoja, joiden yksikköhinta ylitti miljoonan euron rajan.
Kyiv Independentin lähteen mukaan yhtä korruptiotaloista suunniteltiin Jermakille.
Korruptiosta syytetty kansliapäällikkö erosi virastaan viime marraskuussa.