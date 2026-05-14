Vuosi sitten Trump sanoi suhteensa Muskiin olevan ohi. Nyt miehet ovat yhdessä Kiinassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin välit näyttävät korjaantuneen. Musk on Trumpin mukana Kiinan-vierailulla, jossa Trump ja presidentti Xi Jinping puhuvat muun muassa Lähi-idän tilanteesta ja Trumpin tullipolitiikasta.

Tämä on iso askel vuodentakaisesta, jolloin Trump julisti suhteen Muskiin olevan ohi ja miehet mollasivat toisiaan kilpaa.

Musk (takarivissä) ja Trump poseerasivat yhdessä Kiinan-vierailun aluksi.

Vuosien vuoristorata

Trumpin ja Muskin suhde on ollut melkoinen vuoristorata. Kun Trump valittiin ensimmäiselle kaudelleen presidentiksi vuonna 2016, oli Musk vielä sitä mieltä, että Trump ei ollut oikea mies presidentin virkaan.

2020-luvun alkupuolella suhde kuitenkin lämpeni ja puhuttiin ”bromancesta” – vapaasti käännettynä kahden veljeksen romanssista.

Elon Musk muun muassa sanoi rakastavansa Trumpia niin paljon kuin heteromies voi toista miestä rakastaa.

Musk tuki Trumpia miljardeilla dollareilla Trumpin presidenttikampanjassa vuonna 2024. Vaalien jälkeen Trump teki Muskista liittovaltion kuluja karsineen, niin sanotun hallinnon tehokkuuden viraston (Doge) johtajan.

Lue myös: