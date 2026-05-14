KooKoon taipuminen äärimmäisen tiukassa finaalisarjassa oli tietenkin alkuun kouvolalaiselle valtava pettymys, mutta hopeastakin jäi käteen pelkkää hyvää, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Juuso Kääriäinen.
KooKoon ja Tapparan välinen seitsemäs finaaliottelu oli kouvolalaisten kannalta historiallinen. Seuran ensimmäinen SM-mitali oli varmistunut, sen väristä piti vain ottaa selvää.
Historiallinen on ollut myös meininki KooKoon ympärillä. Kaupunki on elänyt valtavassa huumassa mustaoranssien värien näkyessä siellä täällä liiketilojen ja asuntojen ikkunoissa.
Arviolta parituhatta ihmistä mahtui Kouvolan torille seuraamaan eilisen ratkaisevaa ottelua. Kannattajaseura Kuudennen kenttäpelaajan järjestämällä matkalla pelipaikalle Tampereelle lähti peräti seitsemän bussilastillista kannattajia.
Jo maanantaina finaalin oltua ensimmäistä kertaa katkolla KooKoolle, kaupungilla toistuivat paikallisten näkemykset siitä, kuinka eläväiseksi KooKoon menestys on tehnyt kaupungin.
Tuolloinkin tiukan tappion jälkeen pari kannattajaa totesi minulle, että KooKoon peli on niin laadukasta, ettei tappio harmita – joukkueen tasosta oltiin ylpeitä, ja usko omien mestaruudesta eli viimeiseen asti. Joka tapauksessa vähintään hopeaa juhlitaan.
Kouvola oli kevään puheenaihe
Koko Kymenlaakso vaikutti pitävän yhtä, mutta KooKoon menestys oli puheenaihe ympäri Suomen. Nyt Kouvola oli keskusteluissa kauden positiivinen yllättäjä.
Useat kouvolalaiset korostivat, että runkosarjakakkosen KooKoon menestys on parantanut Kouvolan mainetta, joka on heidän mielestään ollut julkisessa keskustelussa pidemmän aikaa huono.
Massiivisesta rakennuskannastaan tunnetun kaupungin kaduilla on elämää, menoa ja meininkiä, torin finaalikatsomot osoittivat.