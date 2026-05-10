Rikospaikan Murharyhmä keskusteli tapauksista, joissa esimerkiksi törkeistä huumerikoksista syytetty on tuomiota odottaessaan paennut ulkomaille. Tällaisia tapauksia on viime ajoilta useampia.

Toistuvien pakenemisten taustalla on korkeimman oikeuden vuonna 2024 tekemä ratkaisu. Sen mukaan vakavastakin rikoksesta syytetty voi odottaa vapaalla oikeudenkäyntiä tai sen päätöstä.

– Huonompaan suuntaan tässä on menty. Aikanaan, jos odotettavissa oli yli kahden vuoden rangaistus, henkilö pysyi vangittuna, rikosylikomisario (evp.) Ari Soronen sanoi.

KKO:n linjauksen mukaan rikoksesta syytetty voidaan nyt pitää vangittuna vain, jos on syytä epäillä, että syytetty voisi vaikuttaa tutkintaan, jatkaa rikollista toimintaa tai paeta.

– Pelkästään tulossa oleva rangaistuksen pituus ei enää voi olla vangitsemisen peruste, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala totesi.

Useita pakenemistapauksia

Pakenemisista kesken oikeusprosessin näyttää tulleen jo lähes ilmiö, ja muutamat syytetyt ovat tuomiota vapaalta odottaessaan tehneet lisää rikoksia, jopa henkirikoksen.

Rainialan mukaan poliisin ja viime kädessä syyttäjän pitäisi tuoda paremmin esille vangitsemisen erityiset edellytykset, esimerkiksi pakenemisen vaara.

– Syyttäjän ennen kaikkea pitää puhua ne asiat auki ja perustella tuomioistuimeen, Rainiala sanoi.

Viime aikoina on uutisoitu muun muassa Helsingissä huumerinkiä pyörittäneen helsinkiläisteinin pakenemisesta ulkomaille.

Samoin ulkomaille on tiettävästi paennut Jere Karalahden huumejutussa yhdeksän vuoden tuomion saanut mies, joka myös odotti tuomiota vapaalla jalalla.