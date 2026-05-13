Kadonnut on nähty viimeksi Lauttasaaressa keskiviikkoiltana.

Helsingin poliisi etsii kadonnutta 58-vuotiasta naista. Nainen on nähty viimeksi Lauttasaaren metroaseman tienoilla keskiviikkona puoli kahdeksan jälkeen illalla.

Poliisin mukaan kadonnut saattaa liikkua julkisia liikennevälineitä tai taksia käyttäen Helsingin ja lähikuntien alueella.

Naisella on yllään sininen takki ja jalassaan lenkkarit. Hän on noin 160 senttiä pitkä ja hänellä on pitkät punertavat hiukset. Kadonnut henkilö liikkuu huojuen.

Polisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta hätänumeroon.