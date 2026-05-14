Tässä ovat jääkiekon MM-kisojen suurimmat tähdet – Juhamatti Aaltonen luonnehtii: "Oikealla tavalla ylimielinen"

Jääkiekon MM-kisoissa nähdään tänä vuonna useita kovan luokan NHL-tähtiä. All Over Press

Julkaistu 14.05.2026 07:45

Jaakko Servo jaakko.servo@mtv.fi

Alkavissa jääkiekon MM-kisoissa nähdään jälleen vahvaa nimiloistoa, kun mukana on NHL:n kirkkaimpia tähtiä. MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen listaa tässä artikkelissa

Sveitsin

MM-

kisojen

kovimmat

nimet

.

1. Sidney Crosby, Kanada

Kanada sai tiistaina jo ennalta nimekkääseen joukkueensa kovan luokan vahvistuksen, kun se ilmoitti, että kolmen Stanley Cupin, kahden olympiakullan ja maailmanmestaruuden voittanut Sidney Crosby, 38, liittyy joukkueeseen.

– Hänen kohdallaan ei tarvitse perusteluita. Crosby on voittanut kaiken, Juhamatti Aaltonen toteaa.

Crosbyn edustama Pittsburgh Penguins putosi NHL:n ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Philadelphia Flyersille. Kanukkihyökkääjä teki kuuteen peliin tehot 1+4=5.

Sidney Crosby toimi Kanadan kapteenina helmikuussa, kun joukkue saavutti olympiahopeaa. Hän on tehnyt NHL-urallaan jo yli 1 700 pistettä.IMAGO/justpictures.ch/ All Over Press

2. Aleksander Barkov, Suomi

Suomella on Sveitsissä jalkeilla yksi MM-historian nimekkäimmistä joukkueista. Mukana on peräti 12 NHL-statuksen omaavaa pelaajaa. Heistä nimekkäin on kuitenkin kapteeni Aleksander Barkov, 30. Suomen ykkössentteri on MM-turnauksessa mukana kolmatta kertaa.

– Maailman parhaita jääkiekkoilijoita ja NHL:n paras puolustava hyökkääjä. Iso tähti, joka ei tee itsestään numeroa. Barkov on kahden Stanley Cupin mies, ja hän on osoittanut olevansa voittaja.

Barkovilla on takanaan uransa pisin tauko peleistä. Hän oli sivussa koko NHL-kauden ajan, harjoitusleirillä tapahtuneen polvivamman vuoksi. Ruotsin EHT:lla hän pääsi vihdoin aloittamaan kautensa ja saalisti kahteen otteluun yhden syöttöpisteen.

– Barkovin ei edes tarvitse löytää normaalia pelivirettään. Hän on silti Leijonien paras pelaaja, Aaltonen sanoo Suomen kapteenista.

Aleksander Barkov pelasi MM-kisoissa viimeeksi keväällä 2016. Hän teki tuolloin yhdeksään otteluun tehot 3+6=9, kun Suomi taipui loppuottelussa Kanadalle.2025 Vitor Munhoz/4NFO

3. Matthew Tkachuk, USA

Listan kolmas nimi, Yhdysvaltojen Matthew Tkachuk, 28, on tuore olympiakultamitalisti. NHL:ssä voimahyökkääjä on saavuttanut kaksi Stanley Cupia Florida Panthersin paidassa.

– Tkachuk on pudotuspelien ruumiillistuma. Hän ei ole nopein eikä taitavin, mutta hänellä on hävytön itseluottamus. Hän tietää myös olevansa ärsyttävä vastustaja, ja on oikealla tavalla ylimielinen.

– Mielenkiintoista nähdä, miten hänen pelinsä sopii Euroopan isoon kaukaloon ja MM-kiekkoon, jossa peli on erilaista.

Matthew Tkachukilla on Sveitsissä mahdollisuus liittyä kolmen kullan klubiin, jos Yhdysvallat voittaa MM-kultaa.Amber Searls

4. Macklin Celebrini, Kanada

Macklin Celebrini, 19, on NHL:n nuoren sukupolven kirkkain tähti. San Jose Sharksia edustava hyökkääjä oli MM-kisoissa mukana myös viime vuonna. Hän teki tuolloin kahdeksassa ottelussa kuusi pistettä.

– Celebrini on kuin nuori Sidney Crosby. Hän pystyy tekemään ihan mitä vaan. Tehopisteiden valossa poikkeuksellinen pelaaja, vaikka ei ole vielä voittanut mitään.

Celebrini valittiin yllättäen Kanadan kapteeniksi alkavissa MM-kisoissa. Hänestä tuli nimityksen myötä kaikkien aikojen nuorin Kanadan miesten maajoukkueen kapteeni.

– Se, että hänet nimettiin kapteeniksi, kertoo jotain hänen poikkeuksellisesta persoonastaan ja johtamiskyvystään, Aaltonen sanoo.

Macklin Celebrini sijoittui toisella NHL-kaudellaan pistepörssissä neljänneksi tehoin 45+70=115. Nuoren kanadalaisen suuruudesta kertoo se, että hän teki 56 pistettä enemmän, kun joukkueensa toiseksi paras pistemies.Geoff Burke

5. Evan Bouchard, Kanada

Listan ainoa puolustaja on Kanadan Evan Bouchard, 26.

Kanukkipuolustaja voitti tällä kaudella ylivoimaisesti NHL:n puolustajien pistepörssin (21+74=95). Vaikka Bouchardin teholukemat ovat vuodesta toiseen kovia, kerää hän silti jatkuvasti kritiikkiä ajoittain laiskasta puolustuspelistään.

– Bouchard on ristiriitainen hahmo. Hauska nähdä, millaista hänen pelinsä tulee olemaan isossa kaukalossa ja vieläpä ilman Edmontonin seurakaveri Connor McDavidia. Voi jopa olla, että ison kaukalon peli sopii hänelle, Aaltonen pohtii.

– Hän tulee varmasti saamaan vastuuta tuttuun tapaan myös ylivoimalla. Bouchard on supertaitava puolustaja, joka syöttää ja laukoo hyvin. Ei hän millään tuurilla tehnyt 95 pistettä NHL:ssä.

Evan Bouchard ei ole voittanut aikuisten tasolla vielä mestaruuksia. Häntä ei valittu Kanadan olympiajoukkueeseen helmikuussa.2018 Kevin Light

Jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsin Zürichissä ja Fribourgissa 15.–31. toukokuuta. Suomi aloittaa turnauksensa perjantaina ottelulla Saksaa vastaan.

