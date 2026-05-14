Yläasteikäiset tunnistivat Suomen euroviisuedustajat kohtalaisella tarkkuudella. Katso video.
Euroviisuviikko huipentuu finaaliin 16. toukokuuta.
MTV Uutisisten toimituksessa vierailleet Järvenperän yläasteen oppilaat joutuivat tulikokeeseen. Oppilaille näytettiin kuva Suomen euroviisuedustajista, Pete Parkkosesta ja Linda Lampeniuksesta.
Toimittaja Jere Silfstenin korviin oli nimittäin kantautunut huhu, että nuoret eivät välttämättä tunnista edustajia.
– Meinasin sanoa Michael Jackson, yksi oppilaista lohkaisi kuvan nähtyään.
– Joku Jaakko, toinen jatkoi.