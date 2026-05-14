Chicagoa NHL:ssä edustava Teuvo Teräväinen pelaa toista kevättä putkeen MM-jäillä. Talvella olympiaisissa paljon kritiikkiä saanut hyökkääjä näyttäisi olevan isossa roolissa, kun kiekko perjantaina tippuu.

Teräväinen, 31, harjoitteli keskiviikkona Leijonissa ykkösketjun laidassa. Vieruskavereina viilettivät Aleksander Barkov ja Sakari Manninen. Ketju on täynnä peliälyä, hän pohtii. Tulostakin olisi kärkiketjussa tultava, mielellään heti perjantaina Saksa-ottelussa.

– Eiköhän sitä kaikki odota. Koitan vain pelata omaa peliä, tulos tulee sitten jos tulee. Meillä on neljä hyvää kenttää, Teräväinen sanoo ensimmäisten harjoitusten jälkeen.

Blackhawksin hyökkääjä on ollut jo viikkoja pelaamatta, sillä NHL-seuran kausi päättyi jo runkosarjaan. Ennen MM-turnausta oli tarve ottaa pikku happi.

– Oli aika raskas kausi. Yritin saada ajatukset pois lätkästä. Tässä on viikko treenailtu ja saatu pelikuntoa takaisin, hän sanoo.

Chicagon tilannetta kuormittaa raju nuorennusleikkaus, mikä näkyy auttamatta joukkueen tuloskunnossa. Pudotuspelitön putki on venähtänyt jo kuuteen kauteen.

– Siellä on omat kuvionsa ja kehitetään nyt nuoria. Toivoisin, että se steppi olisi mahdollisimman nopea. Nyt se ei ole vielä tapahtunut, niin siinä mielessä on ollut raskasta, Teräväinen sanoo.

Joukkue aloitti hyvin, mutta loukkaantumiset ja muut vastoinkäymiset vesittivät playoff-reitin.