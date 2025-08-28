Irakilaiskaksosille tuomio: Uhkailivat tunnistamaansa poliisivankilan vartijaa kauppakeskuksessa

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut identtiset irakilaisveljekset ehdolliseen vankeuteen Helsingin poliisivankilan vartijan uhkaamisesta. Veljekset joutuvat maksamaan uhrilleen 2 800 euroa kärsimyskorvauksia.

Rikokset tapahtuivat Espoossa kauppakeskus Isossa Omenassa syyskuun 2023 alussa, kun 33-vuotiaat veljekset näkivät uhrinsa sattumalta. He muistivat nähneensä miehen kuukautta aiemmin Helsingin poliisivankilassa, kun olivat siellä kiinniotettuina.

Poliisi epäili veljeksiä tuolloin väkivaltaiskun suunnittelusta Suojelupoliisia kohtaan.

Veljekset ja heidän seurassaan ollut tuntemattomaksi jäänyt kolmas mies lähtivät uhrinsa perään. Kolmikko tavoitti uhrin kauppakeskuksen elokuvateatterin aulassa, jossa tämä oli asettunut varmuuden vuoksi valvontakameran alle.

Kolmikko kerääntyi uhrin ympärille ja alkoi kiivaasti syytellä uhriaan. Veljesten kaveri toimi jonkinlaisena tulkkina.

Tappouhkaus

Uhri kertoi oikeudessa, että veljekset väittivät, että hän oli ollut ottamassa heitä laittomasti kiinni kuukautta aiemmin. Todellisuudessa mies oli tuolloin toiminut poliisivankilan vartijana.

Uhrin mukaan hän sai kuulla solvauksia ja uhkauksia. Häntä oli kutsuttu petturiksi ja hänen oli väitetty tehneen syntiä, jonka takia hän saisi palaa helvetissä.

Lisäksi hänelle sanottiin, että hänet pitäisi tappaa joko tänään tai tulevaisuudessa, mutta joka tapauksessa se täytyisi tehdä.

Uhri kertoi, että koska veljesten kaveri piteli käsiään selkänsä takana, hän pelkäsi tällä olevan siellä jotakin kättä pidempää.

Puolessa väliä tilannetta toinen veljeksistä alkoi kuvata tilannetta. Ja lopuksi enemmän äänessä ollut veli sylkäisi uhriaan kasvoihin.

Syyttelivät poliiseja

Veljekset kiistivät kaikki rikokset. Heidän mukaansa Helsingin poliisi oli kohdellut heitä laittomasti ja asiattomasti.

– Siellä oli ollut erittäin huonoa kohtelua ilman kunnioitusta. Virkamiesten toiminta oli ollut tosi aggressiivista ja laitonta, toinen veljeksistä kuvaili oikeudessa.

Hänen mukaansa uhri oli ollut "yksi niistä pahimmista henkilöistä, joita sisäministeriö oli palkannut poliisiasemalle".

Veljesten mukaan uhri oli ollut osa 12–13 henkilön ryhmää, joka pahoinpiteli toista veljeksistä tilassa, jossa ei ollut ollut valvontakameraa.

Kaksosten mukaan poliisilaitoksen virkamiehet tunkeutuivat selleihin pahoinpitelemään vankeja, koska siellä ei ollut valvontakameroita.

Kaksoset kertoivat lähteneensä seuraamaan uhriaan kauppakeskuksessa ja toinen veljeksistä kysyi elokuvateatterissa uhrilta, tunsiko tämä häntä.

– Kyllä minä tiedän, sinä olet se islamin valtion mies, uhri oli toisen veljeksen mukaan vastannut.

"Minä olen islamin valtion mies"

Veljesten mukaan uhri "näytteli", ettei ollut tiennyt, mitä oli "tehnyt Pasilassa".

Toinen veli oli kuvannut, miten toinen kaksosista syytteli uhrin pahoinpidelleen häntä poliisiasemalla.

Syytetty kuvaili oikeudessa monisanaisesti, miten oli ladellut uhrille, miten helppo kohde tämä on ilman virkapukua.

– Totta kai, jos olet tehnyt niin siellä vankilassa ja virka-asemassa, niin kun poistut paikalta ja otat virkapuvun pois, totta kai tulet kohtaamaan ikäviä asioita.

Sitten syytetty kertoi sanoneensa uhrilleen.

– Kyllä, minä olen se islamin valtion mies, mitä sinulla on asiaa?

Oikeudessa toisenkin kaksosen puolesta äänessä ollut veli kertoi, etteivät veljekset olleet tehneet Suomessa koskaan mitään väärää ja että he olivat kunnioittaneet kaikkia.

Mutta koska poliisivankilassa työskennellyt mies oli käyttäytynyt väärin heitä kohtaan, veljekset olivat ottaneet oikeuden omiin käsiinsä.

– Kyseessä ei ollut ollut mikään siviilihenkilö, vaan henkilö, joka oli tehnyt väärin sisäministeriön edustajana ja virkamiehenä, ei siviilimiehenä. Kyseessä oli ollut virkamies, joka oli tehnyt väärin, toinen veljeksistä sanoi oikeudessa.

Virkasema ei suojaa

Toinen veljeksistä sanoi, ettei hänellä ole mitään lisättävää veljensä kertomaan.

– Jokainen henkilö, joka tekee väärin, joka kohtelee toisia henkilöitä väärin, saa kyllä samanlaisen kohtelun ja kohtalon riippumatta siitä, oliko kyseessä virkamies tai ei.

Hänen mukaansa uhri oli turvautunut virkapukuun "toteuttaakseen heidän suunnitelmansa".

– He tietävät olevansa suojeltuja ja voivansa tehdä mitä haluavat, koska heitä ei aseteta vastuuseen.

Käräjäoikeus totesi, että uhria oli piiritetty usean henkilön toimesta vapaa-ajalla, ja hän oli ymmärrettävästi kokenut tilanteen työssä kohtaamiaan tilanteita uhkaavammaksi.

Tapahtuman videokuvaaminen oli omiaan lisäämään pelkoa siitä, että häneen kohdistetaan vastaavaa uhkaa vapaa-ajalla jatkossa mahdollisesti myös isomman henkilöjoukon toimesta.

Kasvoille sylkeminen julkisella paikalla ja sen kuvaaminen oli oikeuden mielestä loukkaavaa. Kuvaaminen lisäsi myös pelkoa siitä, että tapahtuma leviää isomman henkilöjoukon tietoon.

Veljekset aikovat valittaa

Oikeus katsoi, että veljekset syyllistyivät yksissä tuumin tehtyyn laittomaan uhkaukseen ja kunnianloukkaukseen.

Oikeuden mukaan teot kohdistuivat virkamieheen hänen vapaa-ajallaan virkatehtäviensä takia, eivätkä rikokset tästä syystä olleet sovitettavissa enää sakoilla. Oikeus tuomitsi molemmat kaksoset 35 päivän ehdolliseen vankeuteen.

Veljekset aikovat valittaa ratkaisusta.