Miksi päiden leikkaamisella ja kostolla uhkailevia irakilaiskaksosia ei karkoteta Suomesta?

Miksi kymmenen vuotta Suomessa oleskelleita irakilaiskaksosia ei karkoteta? Tätä kysymystä on moni kansalainen miettinyt. MTV Uutiset kysyi asiasta Suojelupoliisilta.

MTV:n hallussa olevien asiakirjojen mukaan suojelupoliisi pitää veljeksiä uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Samasta syystä Maahanmuuttovirasto (Migri) ja hallinto-oikeus eväsivät hiljattain kaksosilta Suomen kansalaisuuden.

Pakolaisaseman perumiseen ja karkotukseen riittää perusteeksi pelkkä epäilykin siitä, että henkilö saattaa vaarantaa kansallista turvallisuutta. Asian yhteiskunnallisen merkittävyyden takia onkin perusteltua kysyä, miksei 33-vuotiaita kaksosveljeksiä karkoteta.

Suojelupoliisi ei ota kantaa yksittäisiä henkilöitä koskeviin kysymyksiin. Yleisellä tasolla Supo kuitenkin vastaa, että se antaa Migrille lausuntoja sekä pyynnöstä että omasta aloitteestaan oleskelulupa-, kansalaisuus- ja karkotusasioissa.

– Jos henkilöllä on kytköksiä esimerkiksi terrorismiin, laittomaan tiedusteluun tai muuhun kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan, Suposta vastataan MTV:lle.

– Lausunnoissa on aina kyse kokonaisarviosta, joka perustuu Suojelupoliisin tietoon henkilön toiminnasta ja taustoista ja jonka perusteella henkilön voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta.

Vapautettiin syytteistä

Identtiset kaksosveljekset saapuivat Suomeen turvapaikanhakijoina vuonna 2015.

Suomeen saavuttuaan irakilaiskaksoset joutuivat laajan terrorismirikostutkinnan kohteeksi. Kaksosten epäiltiin osallistuneen Isisin toteuttamaan joukkomurhaan Irakin Camp Speicherissä kesäkuussa 2014. Isisin joukot murhasivat tuolloin noin 1 700 vangitsemaansa sotilasta.

Kaksosveljesten osallisuudesta tapahtumiin ei saatu kuitenkaan riittävästi näyttöä ja lopulta oikeus vapautti heidät syytteistä. Suomen valtio joutui korvaamaan veljeksille yhteensä reilut 420 000 euroa koppikorvauksia heidän syyttöminä viettämästään ajasta tutkintavankeudessa.

12:01 Rikospaikan Murharyhmä irakilaiskaksosten uhkailuista viime vuonna: Erittäin vakava asia ja siihen pitää puuttua.

Turvapaikkaoikeutta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä MTV:llä ole varmaa tietoa siitä, miksi veljekset pakenivat Irakista ja millä perusteilla heille myönnettiin pakolaisasema Suomessa.

Kansainvälisen median mukaan Irak on kuitenkin teloittanut henkilöitä, joiden on katsonut osallistuneen Camp Speicherin joukkomurhaan.

Esimerkiksi BBC kertoi Irakin hirttäneen vuonna 2016 yhteensä 36 joukkomurhaan osallistunutta miestä. BBC:n mukaan osa teloitettujen tunnustuksista oli saatu kiduttamalla.

Hengenvaaraan ei palauteta

Suomi noudattaa karkotuksissa kansainvälisten oikeussääntöjen mukaista palautuskiellon periaatetta. Palautuskielto perustuu myös Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Suomen perustuslakiin sekä ulkomaalaislakiin.

Palautuskiellon mukaan ketään ei voida poistaa maasta, jos häntä uhkaa kotimaassaan kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Tämä pätee siitäkin huolimatta, että ulkomaalainen henkilö syyllistyy Suomessa vakaviin rikoksiin tai aiheuttaa uhkaa maamme turvallisuudelle.

– Migri voi joutua päätöksenteossaan huomioimaan esimerkiksi joutuuko henkilö maahan palatessaan hengenvaaraan, Suposta kommentoidaan tilannetta yleisellä tasolla.

Irakilaiskaksosia epäillään useista rikoksista Suomessa, mutta lainvoimaisia rikostuomioita heillä ei ole.

"Viranomaisvainoa"

MTV:n tietojen mukaan irakilaiskaksoset ovat olleet tiukan viranomaisseurannan kohteena senkin jälkeen, kun heidät vapautettiin terrorismirikossyytteistä.

MTV:n tietojen mukaan sama viranomaisseuranta on kohdistunut myös muihin ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin, jotka ovat olleet Suomessa tekemisissä kaksosveljesten kanssa. Osa heistä on karkotettu maasta.

Irakilaisveljekset itse kokevat joutuneensa Suomessa täysin aiheetta viranomaisvainon kohteeksi. He ovat kertoneet tämän suoraan MTV:lle ja toistelleet kantaansa useissa eri asiakirjoissa, poliisikuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä.