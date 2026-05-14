Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainaan myös torstaiaamuna.
Venäjä hyökkäsi torstaiaamuna Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla ja ohjuksilla.
Useita rakennuksia vaurioitui ja yksi rakennus romahti osittain. Asukkaita on saattanut jäädä loukkuun raunioiden alle.
Aamulla viranomaiset kertoivat ainakin yhden ihmisen kuolleen. Lisäksi toistakymmentä on haavoittunut.
Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Tkatšenko kertoi tilanteesta Telegramissa.
– Ihmiset ovat loukussa raunioiden alla. Hätäpalvelut ovat matkalla paikalle, Tkachenko kirjoitti.
Tkachenko sanoi, että rakennukset olivat kärsineet vahinkoja muissakin laajalti erillään olevissa kaupunginosissa, mukaan lukien yhdessä, jossa droonin jäänteitä oli pudonnut asuinrakennuksen katolle.
Kiovan pormestari Vitali Klitshkon mukaan mukaan Kiovaan tehtiin yöllä voimakas hyökkäys miehittämättömillä ilma-aluksilla ja ballistisilla ohjuksilla. Klitshko raportoi myös tulipalosta 12-kerroksisessa kerrostalossa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilen, että Venäjä lähetti Ukrainaan päivän aikana yli 800 droonia. Kuusi ihmistä kuoli ja kymmenet haavoittuivat.