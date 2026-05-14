Yksi muisto Euroviisuista on aiheuttaa Erika Vikmanissa posttraumaattisen stressireaktion: "Siinä ei heikot pärjää"

Julkaistu 43 minuuttia sitten

Erika Vikman kuvaa euroviisuvuoden olleen kuin esterata, jonka kokemisesta hän on onnellinen. On tullut kuluneeksi vuosi siitä, kun Erika Vikman edusti Suomea Baselin Euroviisuissa Ich komme -kappaleellaan. Artisti on tänäkin vuonna mukana euroviisuhulinoissa ja esiintyy kilpailun finaalissa lauantaina 16. toukokuuta, mutta tällä kertaa hän on liikkeellä rennoin rantein. – Viime vuonna siihen liittyi totta kai kova paine, mutta nyt olen vain nautiskelemassa, hän kertoo MTV Uutisille Wienissä. Vikman kuvailee viime vuotisen euroviisukokemuksen olleen hänelle paljon. Artisti luonnehtii euroviisuviikon aikataulujen olevan artisteille suorastaan järjettömät. – Haastattelu, haastattelu, haastattelu, haastattelu, treenit, meikki, läpimeno, haastattelu, haastattelu... Se on tosi tiivistä. Siinä kohtaa artistin ja tiimin pitää miettiä, mitä kaikkea meidän kannattaa tehdä, että energiaa jää finaaliin, hän kertaa. Vikman sanoo, että pelkkä aikataulujen miettiminen on aiheuttaa hänessä posttraumaattisen stressireaktion. – Se on jonkunlainen ihmiskoe. Siinä ei heikot pärjää, hän naurahtaa. – Olihan se aikamoinen esterata, mutta silti sellainen esterata, josta olen todella onnellinen, että sain kokea sen. Mutta olen myös onnellinen, että nyt ei tarvitse olla siinä, vaan saa olla ihan eri fiiliksillä täällä, hän summaa.

Erika Vikman sijoittui Euroviisujen finaalissa 11. sijalle. /All Over Press

Artisti uskoo vahvasta psyykkeestään ja paineensietokyvystään olleen apua siinä, että hän kesti Euroviisujen paineen. Myös oma tiimi oli Vikmanille tärkeä tukipilari.

– He tekivät kaikkensa, että saisimme säilytettyä energiaa oikeisiin kohtiin, eli siihen, kun noustaan lavalle.

Vikmanin arki ja elämä olivat kovaa tykitystä Uuden Musiikin Kilpailusta aina Euroviisujen finaaliin saakka. Kun kaikki olikin sitten ohi yhdessä yössä, romahti Vikman tyhjyyteen.

– Olin tosi väsynyt koko kesän. Siinä tuli tietynlainen droppi. Siitä kesti parannella, mutta nyt on hyvä, hän sanoo.

Rankan viime vuoden jälkeen Vikmanin unelma on, että hän saisi tehdä musiikkia hyvällä fiiliksellä ja ilman pelkoa loppuun palamisesta.

– Minulla on englanninkielinen projekti ja maailmanvalloitus käsillä, mutten ota siitä stressiä. En purista mailmaa rystyset valkoisina, vaan ajattelen enemmänkin, että ihanaa, kun minulla on tutkimusmatka tässä edessä ja jotain koettavaa.

Vaikka euroviisuvuosi on piirtynyt Vikmanin mieleen hyvin rankkana, ei hän silti torppaa ajatusta, että voisi vielä joskus hakea uudelleen mukaan kilpailuun.

– Nyt kun olen käsitellyt tämän vuoden, olen sanonut itselleni, että never say never. Se ei ole ollenkaan mahdotonta, hän paljastaa.

