Erika Vikman kuvaa euroviisuvuoden olleen kuin esterata, jonka kokemisesta hän on onnellinen.
On tullut kuluneeksi vuosi siitä, kun Erika Vikman edusti Suomea Baselin Euroviisuissa Ich komme -kappaleellaan. Artisti on tänäkin vuonna mukana euroviisuhulinoissa ja esiintyy kilpailun finaalissa lauantaina 16. toukokuuta, mutta tällä kertaa hän on liikkeellä rennoin rantein.
– Viime vuonna siihen liittyi totta kai kova paine, mutta nyt olen vain nautiskelemassa, hän kertoo MTV Uutisille Wienissä.
Vikman kuvailee viime vuotisen euroviisukokemuksen olleen hänelle paljon. Artisti luonnehtii euroviisuviikon aikataulujen olevan artisteille suorastaan järjettömät.
– Haastattelu, haastattelu, haastattelu, haastattelu, treenit, meikki, läpimeno, haastattelu, haastattelu... Se on tosi tiivistä. Siinä kohtaa artistin ja tiimin pitää miettiä, mitä kaikkea meidän kannattaa tehdä, että energiaa jää finaaliin, hän kertaa.
Vikman sanoo, että pelkkä aikataulujen miettiminen on aiheuttaa hänessä posttraumaattisen stressireaktion.
– Se on jonkunlainen ihmiskoe. Siinä ei heikot pärjää, hän naurahtaa.
– Olihan se aikamoinen esterata, mutta silti sellainen esterata, josta olen todella onnellinen, että sain kokea sen. Mutta olen myös onnellinen, että nyt ei tarvitse olla siinä, vaan saa olla ihan eri fiiliksillä täällä, hän summaa.