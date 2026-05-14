Suomen Ebookers-alustan kautta voi varata matkoja syyskuun alkuun asti.
Verkkomatkatoimisto Ebookers kertoo lopettavansa toimintansa Suomessa.
Sen verkkosivusto, sovellus ja kanta-asiakasohjelma päättyvät Suomessa syksyllä. Toiminnan lopettaminen ei vaikuta jo tehtyihin varauksiin.
Ebookersin kautta voi syyskuun alkuun asti yhä tehdä matkavarauksia, mutta ne on suoritettava loppuun marraskuun alkuun mennessä.
Ebookersin kautta voi varata muun muassa lentoja ja yöpymisiä sekä vertailla niiden hintoja. Se on osa yhdysvaltalaista Expedia Group -konsernia.
Ebookers kertoo sivuillaan ohjaavana hotellivaraukset 2.9.2026 alkaen samaan konserniin kuuluvaan Hotels.comiin.
Ebookers aloitti toimintansa Suomessa vuonna 1998.