Yksi Suomen rikoshistorian karmeimmista teoista paljastui poliisille sunnuntaina 5. maaliskuuta 1989, kun selvisi, että Jammu Siltavuori oli murhannut kaksi pientä tyttöä.
Kaksi kahdeksanvuotiasta tyttöä katosi leikkimästä kotipihaltaan Helsingin Myllypurosta perjantai-iltana 3. maaliskuuta 1989. Hätääntyneet äidit etsivät lapsiaan ja tekivät tytöistä katoamisilmoituksen poliisille.
Poliisi aloitti tyttöjen etsinnät heti perjantai-iltana ja asiasta annettiin tiedote myös mediaan.
Sunnuntaina 5. maaliskuuta poliisi jatkoi tiiviisti tyttöjen etsintää, kun ratkaiseva vihje tuli. Myllypurossa asuva pariskunta soitti poliisille ja kertoi, että heillä oli havaintoja asiaan liittyen.
– Se oli aika vahva vihje sillä tavalla, että tämä pariskunta kertoi, että Jammu Siltavuori oli ollut perjantaina Myllypurossa, rikosylikonstaapeli (evp.) Mikko Juote kertoo Rikospaikan Jammu-dokumentissa.
Raskas rikostausta
Antti Veikko Ilmari Siltavuori oli poliisille entuudestaan erittäin tuttu. Hänellä oli pitkä ja raskas rikoshistoria. Hänen ensimmäinen tuomionsa oli jo vuodelta 1945 ja vuonna 1956 hän oli puukottanut vankilassa apulaisjohtajaa ja vartijaa.
Hänet oli tuomittu useista väkivaltarikoksista ja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Siltavuori oli määrätty kastroitavaksi, mutta sitä ei kuitenkaan pantu toimeen.
60-luvulla Siltavuori istui 25 vuoden tuomiota, kun hän karkasi vankilasta. Hänet saatiin kiinni, mutta myöhemmin hän vapautui tuomionsa suoritettuaan.
Siltavuori jatkoi rikoksiaan vapauduttaan. 80-luvulla hänet tuomittiin jälleen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.