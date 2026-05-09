Kun Jammun uhrit löytyivät poltettuina autosta, kokeneet poliisitkin menivät hiljaisiksi – kylmäävä kommentti pedofiililtä

Julkaistu 49 minuuttia sitten

Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi

Yksi Suomen rikoshistorian karmeimmista teoista paljastui poliisille sunnuntaina 5. maaliskuuta 1989, kun selvisi, että Jammu Siltavuori oli murhannut kaksi pientä tyttöä. Kaksi kahdeksanvuotiasta tyttöä katosi leikkimästä kotipihaltaan Helsingin Myllypurosta perjantai-iltana 3. maaliskuuta 1989. Hätääntyneet äidit etsivät lapsiaan ja tekivät tytöistä katoamisilmoituksen poliisille. Poliisi aloitti tyttöjen etsinnät heti perjantai-iltana ja asiasta annettiin tiedote myös mediaan. Sunnuntaina 5. maaliskuuta poliisi jatkoi tiiviisti tyttöjen etsintää, kun ratkaiseva vihje tuli. Myllypurossa asuva pariskunta soitti poliisille ja kertoi, että heillä oli havaintoja asiaan liittyen. – Se oli aika vahva vihje sillä tavalla, että tämä pariskunta kertoi, että Jammu Siltavuori oli ollut perjantaina Myllypurossa, rikosylikonstaapeli (evp.) Mikko Juote kertoo Rikospaikan Jammu-dokumentissa. Lue myös: Tästä kasvokuvasta tuli "pahuuden ja pedofilian ikoni" – Jammua vihasi koko Suomi Raskas rikostausta Antti Veikko Ilmari Siltavuori oli poliisille entuudestaan erittäin tuttu. Hänellä oli pitkä ja raskas rikoshistoria. Hänen ensimmäinen tuomionsa oli jo vuodelta 1945 ja vuonna 1956 hän oli puukottanut vankilassa apulaisjohtajaa ja vartijaa. Hänet oli tuomittu useista väkivaltarikoksista ja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Siltavuori oli määrätty kastroitavaksi, mutta sitä ei kuitenkaan pantu toimeen. 60-luvulla Siltavuori istui 25 vuoden tuomiota, kun hän karkasi vankilasta. Hänet saatiin kiinni, mutta myöhemmin hän vapautui tuomionsa suoritettuaan. Siltavuori jatkoi rikoksiaan vapauduttaan. 80-luvulla hänet tuomittiin jälleen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Lue myös:

Karmiva näky takakontissa

Kun poliisi sai vihjeen Jammusta tyttöjen katoamiseen liittyen, poliisi lähti kiireellä tämän asunnolle. Siltavuori oli kotona ja hänet otettiin kiinni. Parkkipaikalla poliisit tarkistivat Siltavuoren auton.

– Ridanpään Jaska lähti tarkastamaan autoa. Hän katsoi ensin ikkunoiden läpi ja sitten avasi takakontin. Siinä vaiheessa tilanne ikään kuin eskaloitui.

– Siellä oli hyvin surullinen näky. Takakontissa oli palojätteitä, ihmisen jäänteitä, jotka oli käärittynä muoviin. Sitten kysyttiin Jammulta, että mitä tuo on. Jammu sanoi, että se on lihaa. Sen jälkeen kysyttiin, ovatko ne tytöt siinä. Jammu vastasi, että siinä ne on, Juote kertoo.

Tästä käynnistyi kahden lapsen murhatutkinta, joka järkytti ja kosketti myös sitä tutkineita poliiseja.

– Oli se sellainen tilanne, että se jää mieleen. Poliisit tekevät kuitenkin työnsä, vaikka kuinka pahalta tuntuisi, Juote kuvailee.

– Se oli koko tutkintaryhmälle todella synkkä hetki. Ei voi käsittää, että ensin siepataan kaksi lasta pihalta, sitten surmataan heidät ja vielä lopuksi poltetaan. Se on ihan käsittämätöntä. Se oli käsittämätöntä silloin ja se olisi sitä vielä nykypäivänäkin, rikosylikomisario (evp.) Kari Tolvanen sanoo.

Rikospaikan dokumentti Jammusta on nähtävissä MTV Katsomossa. Dokumentissa uppoudutaan syvälle tapaukseen ja tavataan useita jutussa mukana olleita ihmisiä.

Dokumentissa nähdään ennennäkemätöntä materiaalia uhrien hautajaisista ja Jammun viimeinen kirje, jota ei törkeyden takia koskaan näytetty uhrien äideille.

