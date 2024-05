Irakilaismies tunnusti Isis-joukkomurhan poliisin videolle vapauduttuaan syytteistä: "Voi aika huolettomasti huudella"

– Kun syyte on lainvoimaisesti hylätty, vastaaja voi aika huolettomasti huudella syyllisyyttään, sanoo apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe MTV Uutisille.

Esimerkkinä Ullanlinnan henkirikostutkinta

Veljesten tekemisiä Helsingin poliisissa Supoon liittyen selvitelleellä rikoskomisariolla Tommi Lehtosell a on omakohtaista kokemusta asiasta, sillä hän toimi tutkinnanjohtajana joulukuussa 2022 tapahtuneessa Ullanlinnan henkirikoksessa.

– Terrorismirikosepäily on sen verran vakava, ettei se pelkällä koppihuutelulla selkene, Lehtonen kommentoi asiaa MTV Uutisille.

Maailmaan mahtuu huutoa

– Veljekset ovat kiivasluontoisia miehiä ja minulla on sellainen käsitys, että he huutelevat hyvin mielellään tästä jutusta, jossa syytteet on hylätty, Rappe sanoo.