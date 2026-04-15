Vantaan Korsossa sijaitseva kerrostalo tuhoutui pahoin rajussa tulipalossa. Ulkomailla pakoilevan huumepomon epäillään palkanneen 15-vuotiaat teinipojat murhapolton tekijöiksi.
Vantaan Korson kerrostalon palo sytytettiin talon rappukäytävässä ja se aiheutti mittavat vahingot. Tuli, savu ja palokaasut vahingoittivat kaikkia talon neljää kerrosta. Katso kuvat vahingoista yllä olevalta videolta.
Syyttäjä vaatii 15-vuotiaille pojille ehdotonta vankeusrangaistusta muun muassa murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä huumausainerikoksesta.
Syyttäjän mukaan rikoksen tilaaja oli 21-vuotias mies, jonka epäillään majailevan Marokossa. Häntä ei ole tavoitettu vastaamaan syytteisiin.
Jutun käsittely alkoi viime viikolla Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynti on yhä kesken.
Lue aiempi juttu: Kahta teiniä syytetään tilaustyönä tehdystä murhan yrityksestä
Bensaa rappukäytävään
Syyttäjän mukaan rajusti levinneen tulipalon motiivina oli kosto epäonnistuneista huumekaupoista. Huumekaupat johtivat erään miehen velkaantumiseen ja kun häntä ei tavoitettu, teinipojat passitettiin miehen lähiomaisen asuintalolle.
Pojat saivat tekoa varten esimerkiksi kumihanskoja ja spray-deodoranttia. Pojat menivät tekopaikalle taksilla, mutta eivät päässeet rappuun, koska talon ulko-ovi oli lukossa.
Niinpä he piilottivat tarvikkeet ja poistuivat paikalta. Seuraavana päivänä toinen pojista palasi suorittamaan tehtävän loppuun.
Hän oli videopuhelun kautta yhteydessä tilaajaan, levitti bensaa ympäri rappukäytävää ja tuikkasi paikan tuleen.
Pelastuslaitos evakuoi nopeasti levinneiden liekkien tieltä yhteensä 17 kerrostalon asukasta. Kukaan ei loukkaantunut palossa.