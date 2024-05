Uhkasi leikata vartijoiden ja poliisin päät, kieltäytyi ruoasta: Tällainen oli Isis-terrorisyytteistä vapautetun irakilaisen neljän päivän putkareissu Pasilassa

Kiinniottopäivä

Toisen putkapäivän aamu

Toisen putkapäivän iltapäivä ja ilta

Kolmas putkapäivä

Kello 22.35 Kuultu kerrosvalvomoon meteliä ja lähdetty selvittämään asiaa. Paikannettu äänen lähde kiinniotetun säilytyshuoneeseen 309. Tavattu henkilö istuma-asennossa lattialla ja kehotettu häntä ruokaluukun kautta olemaan hiljempaa, koska kerroksessa on muita vapautensa menettäneitä, jotka yrittävät nukkua. Kiinniotettu vastasi kehotukseen sanomalla virkamiehelle "Shut up" ja "get the fuck out". Toistettu kehotus useita kertoja ja joka kerta saatu sama vastaus.