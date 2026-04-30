Husin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjän mukaan Markinin pahoinpitelyepäily olisi pitänyt käydä läpi oikeudessa
Husin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa huolissaan syyttämättäjättämispäätöksestä muusikko Jesse Markiniin liittyvässä epäilyssä.
Petäjän mukaan asia olisi pitänyt arvioida oikeudessa, jossa myös lasta tutkineita lääkäreitä olisi päästy kuulemaan.
Petäjän mukaan tapaus on Suomessa käsitelty poikkeuksellisella tavalla, ja hän on huolissaan pienten lasten oikeusturvasta.
– Olen syyttämättäjättämispäätöksestä hyvin huolissani, Petäjä sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.
– Pieni lapsi on rikoksen uhrina erityisen haavoittuvassa asemassa. Oikeusjärjestelmän tehtävä on osaltaan varmistaa, että todisteiden ja väitteiden painoarvot määritetään oikeudessa.
Markinia ja hänen puolisoaan epäiltiin lapsensa pahoinpitelystä, kun lapsi oli muutaman kuukauden ikäinen. Syyttäjä päätti jättää nostamatta syytteitä heitä kohtaan.
Markin kertoo oman näkemyksensä tapauksesta yhdessä Elina Westisen kanssa kirjoittamassaan tuoreessa kirjassa Käärmeitä & perhosia.