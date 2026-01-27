Yhdysvaltoja kauhistuttaneella talvimyrskyllä ja Suomen tulevilla pakkasilla on yhteinen aiheuttaja: polaaripyörre.
Suomessa kylmenee lähipäivinä niin, että Etelä-Suomeenkin on luvattu loppuviikosta jopa 30 asteen yöpakkasia.
Syy on meteorologi Liisa Rintaniemen mukaan sama kuin Yhdysvaltoja kurittavissa talvimyrskyssä ja poikkeuksellisissa pakkasissa.
Lue lisää: Yhdysvaltain talvimyrsky vaatinut yli 20 kuolonuhria
– Polaaripyörre, joka normaalisti kätkee sisäänsä kaikkein kylmimmän ilmamassan napa-alueella, on hajonnut kahtia, Rintaniemi selittää.
Toinen osa polaaripyörteestä on valahtanut Pohjois-Amerikan päälle, toinen Suomen itäpuolella.
– Siperiassa toki tämä on melko tavallinen ilmiö. Jenkkilässä tilanne on sen sijaan epätyypillinen, Rintaniemi sanoo.
Lisää aiheesta: Yhdysvalloissa lähes 15 000 lentoa peruttu voimistuneen talvimyrskyn taki
Torontossa ennätyksellinen lumikertymä – tältä kaupungissa näyttää
Kylmimmät hetket käsillä
Vaikka Suomessakin on totuttu näkemään välillä koviakin pakkasia, tulevat viikot ovat ainakin kolmesta kuuteen astetta tavanomaista kylmempiä.
Rintaniemi arvelee, että Etelä-Suomessa ovat tämän talven kylmimmät hetket pian käsillä.
Eikä lauhtumista ole ennusteiden mukaan näköpiirissä ainakaan seuraavaan kolmeen viikkoon. Toisin sanoen hiihtolomat näyttävät menevän kovissa pakkasissa.
– Kannattaa vähän polttopuita käydä hakemassa, Rintaniemi neuvoo.