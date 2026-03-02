Kuukausiennusteen mukaan Suomessa alkaa kuiva keväinen kausi.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta jysäyttää sääkarttojen edessä monien toivoman tiedon: luvassa ei ole takatalvea.

– Takatalvi vaanii aika kaukana Venäjällä. Ei ole lähellä, että sieltä tulisi keskimääräistä kylmempää.

Tilanne on kutkuttava kevättä odottaville.

– Tämä viikko on keskimääräistä selvästi lämpimämpi.

Poudan mukaan viimeistään ensi viikolla Suomessa päästään kokemaan yli kymmenen asteen lämpötiloja.

– Se, mikä tässä on mukavaa on, että tähän asti kevät on tuntunut syksyiseltä etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa: on ollut sumua, vesisadetta ja loskaa. Sää on kuitenkin muuttumassa kuivemmaksi.

Poudan mukaan alkuviikon jälkeen seuraavat kaksi viikkoa ovat kuivia erityisesti maan etelä- ja keskiosissa.

– Ei juuri sada. Yöllä voi olla hieman pakkasta, mutta päivisin on aurinkoisen oloista ja lämmintä.

– Syksystä hypätään suoraan kevääseen, tiivistää Pouta.

Maalis–huhtikuun vaihteessa säätilanne voi kuitenkin vielä muuttua.

– Siinä voi tapahtua mitä vain. Takatalvi on mahdollinen, mutta kevät on silloin jo niin pitkällä, ettei talveen enää kovin helposti palata.

Pouta muistuttaa, että Lapissa tilanne voi olla toisenlainen.

– Lappi on aivan oma maailmansa. Siellä hyvät mahdollisuudet pääsiäislasketteluihin.