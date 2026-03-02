Kuukausiennusteen mukaan Suomessa alkaa kuiva keväinen kausi.
MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta jysäyttää sääkarttojen edessä monien toivoman tiedon: luvassa ei ole takatalvea.
– Takatalvi vaanii aika kaukana Venäjällä. Ei ole lähellä, että sieltä tulisi keskimääräistä kylmempää.
Tilanne on kutkuttava kevättä odottaville.
– Tämä viikko on keskimääräistä selvästi lämpimämpi.
Poudan mukaan viimeistään ensi viikolla Suomessa päästään kokemaan yli kymmenen asteen lämpötiloja.
– Se, mikä tässä on mukavaa on, että tähän asti kevät on tuntunut syksyiseltä etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa: on ollut sumua, vesisadetta ja loskaa. Sää on kuitenkin muuttumassa kuivemmaksi.
Poudan mukaan alkuviikon jälkeen seuraavat kaksi viikkoa ovat kuivia erityisesti maan etelä- ja keskiosissa.
– Ei juuri sada. Yöllä voi olla hieman pakkasta, mutta päivisin on aurinkoisen oloista ja lämmintä.
– Syksystä hypätään suoraan kevääseen, tiivistää Pouta.
Maalis–huhtikuun vaihteessa säätilanne voi kuitenkin vielä muuttua.
– Siinä voi tapahtua mitä vain. Takatalvi on mahdollinen, mutta kevät on silloin jo niin pitkällä, ettei talveen enää kovin helposti palata.
Pouta muistuttaa, että Lapissa tilanne voi olla toisenlainen.
– Lappi on aivan oma maailmansa. Siellä hyvät mahdollisuudet pääsiäislasketteluihin.