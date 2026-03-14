"Mustalesket" menevät Venäjällä naimisiin Ukrainan sodassa taistelevien miesten kanssa massiivisten kertakorvausten toivossa. Monille se on ainoa keino saada parempi elämä.
Salamahäät. Sergei Khandozhko, 40-vuotias mies pienestä venäläiskylästä Brjanskin alueella, meni naimisiin Elena Sokolovan kanssa, joka työskenteli naapurikylän armeijan värväystoimistossa, kertoo Foreign Policy -lehti.
Heti häitä seuraavana päivänä Khandozhko värväytyi taistelemaan Ukrainaan, vaikka hänellä ei ollut lainkaan aiempaa armeijakokemusta. Mies kuoli rintamalla neljä kuukautta myöhemmin. Muutama päivä hautajaisten jälkeen Sokolova haki leskelle kuuluvaa kertaluonteista korvausta ja sai miljoonia ruplia. Hän ei ollut koskaan edes asunut yhdessä edesmenneen aviomiehensä kanssa.
Median mukaan vastaavia tapauksia on lukemattomia, vaikka tarkkaa määrää on mahdotonta arvioida.
Venäjällä on Ukrainan sodan jatkuessa ollut yhä enemmän niin sanottuja mustaleskiä. Naiset menevät naimisiin rintamalle lähtevien venäläisten sotilaiden kanssa saadakseen suuren kertakorvauksen, jos mies kaatuu sodassa.
Sodassa kaatuminen on enemmän sääntö kuin poikkeus, sillä Foreign Policy -lehden mukaan venäläissotilaan keskimääräinen elinikä etulinjassa rintamalle saapumisen jälkeen on noin 12 päivää.
Venäläisessä Vkontakte-palvelussa toimivat ryhmät, kuten "Emme hylkää omia! Seurustele sotilaan kanssa", joilla on kymmeniä tuhansia jäseniä. Vastaavat ryhmät helpottavat sotilaiden ja siviilinaisten välisten suhteiden solmimista.
Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempi tutkija Margarita Zavadskaya sanoo, ettäerityinen "mustaleski" -ilmiö, jossa naiset solmivat näennäisiä tai erittäin opportunistisia avioliittoja sotilaiden kanssa saadakseen korvausta, näyttää ensisijaisesti olevan Ukrainan sodan sivutuote, ei pitkäaikainen sosiaalinen ilmiö.
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Jonna Alava on samoilla linjoilla.
– Esimerkiksi Neuvostoliiton aikana Tšetšenian tai Afganistanin sodissa ei maksettu sotilaiden leskille näin isoja korvauksia. Uskon, että ilmiö liittyy laajemmin siihen, miten koko Ukrainan sotaa ja sodan kannatusta hallinnoidaan rahalla, Alava pohtii.
Alavan mukaan on loogista, että kun sotilaat saavat hyvää palkkaa ja heidän läheisensä massiivisen korvauksen kuoleman sattuessa, läheiset ovat halukkaampia tukemaan osallistumista sotaan.
Venäjä on Ukrainan sodassa hyödyntänyt massiivisia jalkaväkihyökkäyksiä, joissa on laitettu sotilaita tykinruoaksi./All Over Press
Valtavat korvaukset
Maaliskuusta 2022 lähtien presidentti Vladimir Putinin johtama Venäjän hallitus on nostanut sotilaan leskelle maksettavaa kertakorvausta viiteen miljoonaan ruplaan (noin 54 000 euroa) ja sotilaan haavoittumisesta maksettavaa korvausta kolmeen miljoonaan ruplaan (noin 32 500 euroa). Summan päälle tulevat vielä valtion maksamat vakuutukset ja alueelliset maksut.
Foreign Policy -lehden mukaan Venäjän valtion maksamat korvaukset kaatuneiden sotilaiden perheille saattavat nousta yhteensä jopa 13 miljoonaan ruplaan (noin 140 000 euroa). Vertailun vuoksi, Venäjällä keskipalkat saattavat olla alueesta riippuen noin 30 000–40 000 ruplaa (noin 320-430 euroa) kuukaudessa.
– Venäjän köyhillä alueilla nämä korvaussummat ovat valtavia, mikä luo ilmeisiä kannustimia petoksiin ja hyväksikäyttöön, sanoo Zavadskaya.
"Mustaleski" -ilmiön taustalla oleva mekanismi on ollut olemassa jo pitkään. Neuvostoliitossa on Zavadskayan mukaan maksettu korvauksia kuolleiden sotilaiden perheille jo toisen maailmansodan aikaan.
– Toisaalta täytyy muistaa, että Neuvostoliitto ei ollut rahanvaihtoon perustuva talousjärjestelmä, jossa rahalla oli todellista arvoa, Zavadskaya kertoo.
– Ideologia oli Neuvostoliitossa rahaa tärkeämmässä roolissa toisessa maailmansodassa, ja moni puolusti maataan aidosti omasta halustaan, Alava lisää.
Uutta nykypäivän Venäjällä aiempiin sotiin verrattuna on Zavadskayan mukaan seuraavien tekijöiden yhdistelmä: erittäin korkeat kertakorvaukset, alueelliset lisäkorvaukset, aggressiivinen sotilaiden sopimusrekrytointi ja rekrytoinnin keskittyminen köyhimpiin alueisiin.
– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kasvattanut huomattavasti maksujen laajuutta ja arvoa, Zavadskaya sanoo.
Rahalla sitoutetaan etukäteen sotilaat ja perheet, jos rintamalla käy jotain. Samalla hallitaan ja muokataan surun narratiiveja.
– Jos joku julkisesti valittaa, suree ja syyttää valtiota, suurempi yleisö ei lähde mukaan, koska ajatellaan, että mitäs lähditte sotaan, saitte kuitenkin korvaukset. Tämä on Venäjän valtiolta kyynistä ja kylmää bisnestä, Alava sanoo.
Alavan mukaan moni venäläisperhe on noussut taloudellisesta ahdingosta korvausten avulla, kun perheen pää on kaatunut rintamalla. Korvaukset saattavat olla ainoa keino päästä pois köyhyydestä.
– Voidaan ajatella, että yhden perheenjäsenen "uhraaminen" auttaa pitkällä tähtäimellä muuta perhettä. Venäjällä on aina rummutettu itsensä uhraamisen tärkeyttä. Suuret korvaukset ovat varmasti yksi tekijä siihen, ettei sotaa vastusteta Venäjällä niin paljon.