"Mustalesket" menevät Venäjällä naimisiin Ukrainan sodassa taistelevien miesten kanssa massiivisten kertakorvausten toivossa. Monille se on ainoa keino saada parempi elämä.

Salamahäät. Sergei Khandozhko, 40-vuotias mies pienestä venäläiskylästä Brjanskin alueella, meni naimisiin Elena Sokolovan kanssa, joka työskenteli naapurikylän armeijan värväystoimistossa, kertoo Foreign Policy -lehti.

Heti häitä seuraavana päivänä Khandozhko värväytyi taistelemaan Ukrainaan, vaikka hänellä ei ollut lainkaan aiempaa armeijakokemusta. Mies kuoli rintamalla neljä kuukautta myöhemmin. Muutama päivä hautajaisten jälkeen Sokolova haki leskelle kuuluvaa kertaluonteista korvausta ja sai miljoonia ruplia. Hän ei ollut koskaan edes asunut yhdessä edesmenneen aviomiehensä kanssa.

Median mukaan vastaavia tapauksia on lukemattomia, vaikka tarkkaa määrää on mahdotonta arvioida.

Venäjällä on Ukrainan sodan jatkuessa ollut yhä enemmän niin sanottuja mustaleskiä. Naiset menevät naimisiin rintamalle lähtevien venäläisten sotilaiden kanssa saadakseen suuren kertakorvauksen, jos mies kaatuu sodassa.

0:51