Pohjois-Korea ampui ohjuksia merelle Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean sotaharjoitusten vuoksi. Toiveita vuoropuhelun uudelleenkäynnistämisestä kuitenkin on.
Etelä-Korean armeijan mukaan Pohjois-Korea ampui lauantaina yli 10 ballistista ohjusta mereen, kertoo uutistoimisto Reuters. Yhdysvalloilla ja Etelä-Korealla on käynnissä parhaillaan yhteiset sotaharjoitukset.
Japanin rannikkovartiosto ilmoitti havainneensa merelle pudonneen kohteen, joka saattoi olla ballistinen ohjus. Julkisen yleisradioyhtiön NHK:n mukaan kohde näytti pudonneen Japanin talousvyöhykkeen ulkopuolelle armeijalähteisiin viitaten.
Pohjois-Korean valtion uutistoimisto KCNA julkaisi kuvan strategisen risteilyohjusten koelaukaisusta, joka suoritettiin hävittäjäalus Choe Hyonilla salaisessa paikassa Pohjois-Koreassa 10. maaliskuuta.AFP / Lehtikuva
Soul ja Washington aloittivat tällä viikolla suuret sotaharjoitukset, joiden ne sanovat olevan puhtaasti puolustuksellisia ja joiden tarkoituksena on testata valmiutta Pohjois-Korean sotilaallisiin uhkiin.