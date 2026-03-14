Poliisi tutkii Lapin yössä tapahtunutta väkivaltarikosta tapon yrityksenä.
Lapin poliisi sai puolen yön aikaan tehtävän Rovaniemen Korkalonkadulle, jossa miehen epäiltiin lyöneen toista miestä miekalla.
Poliisi tavoitti miekan kanssa paikalta poistumassa olleen miehen. Hänet otettiin kiinni epäiltynä tapon yrityksestä.
Uhri on toimitettu sairaalahoitoon. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä eikä tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.
Lapin yössä tapahtui muutakin. Kittilässä asiakas oli kyydistä maksamisen sijaan lyönyt taksinkuljettajaa matkapuhelimella kasvoihin. Lisäksi mies oli virtsannut poliisiaseman seinään. Tekojen seurauksena mies pääsi viettämään yönsä putkassa.