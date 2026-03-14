Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan puhe suorana kello 10 alkaen.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää linjapuheen puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina.
Lisäksi kokouksessa valitaan vasemmistoliiton puoluesihteeri vuosille 2026–2028.
Koskela ja vasta valittu puoluesihteeri vastaavat median kysymyksiin noin kello 11. Puoluejohdolta odotetaan vastauksia ainakin ydinaselakeja koskeviin kysymyksiin sekä velkajarruun, josta vasemmisto jäi ainoana puolueena ulkopuolelle.
