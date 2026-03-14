Suomi ja seitsemän muuta EU-maata ottivat kantaa vakaan ja ennustettavissa olevan ilmastopolitiikan puolesta.
Italian pääministerin Giorgia Melonin jyrkät puheet EU:n päästökauppajärjestelmästä herättävät huolta suomalaisten energia-asiantuntijoiden keskuudessa.
Meloni sanoi viime viikolla, että Italia haluaa keskeyttää EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan energian hintojen nousun hillitsemiseksi. Energian hinnat ovat nousseet selvästi Yhdysvaltain ja Israelin Iraniin kohdistamien sotatoimien myötä.
Meloni sanoi myös, että Italia aikoo nostaa asian esille ensi viikolla Brysselissä järjestettävässä EU-huippukokouksessa.
LUT-yliopiston energiamarkkinoiden ja energiajärjestelmien professorin Samuli Honkapuron mukaan Melonin ehdotus olisi toteutuessaan "melkoinen katastrofi", kun eurooppalainen energiantuotanto ja teollisuus ovat rakentaneet toimintansa päästökauppajärjestelmän varaan.
– Pidän jo sitä ongelmallisena, että ylipäätään tällaista keskustelua käydään. Sehän vaikuttaa jo heti yritysten investointiaikeisiin, jos luottamus järjestelmän jatkuvuuteen samanlaisena joutuu kyseenalaiseksi, Honkapuro sanoi STT:lle.
Honkapuron mukaan Iranin sodan seurauksista pitäisi – toisin kuin Meloni – tehdä se johtopäätös, että siirtymää pois fossiilisista polttoaineista pitäisi entisestään vauhdittaa. Tässä suhteessa päästökauppajärjestelmä on yksi keskeisimmistä kansainvälisistä työvälineistä.
– Tämä on muutos, joka meidän pitää tehdä. Emme voi jatkaa tällaisessa tilanteessa, että meidän energiamme tulee kriisipesäkkeistä ja sitten kun siellä yksi salmi menee kiinni, niin sitten me olemme pulassa, Honkapuro summaa.