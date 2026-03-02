Kylmästä signaalista ei ole merkkiäkään. Kevät tulee rytinällä.

Pekka Pouta povasi kevättä jo maanantaiaamuna ja samaa mieltä on Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) kuukausiennuste. Koko maaliskuu on leuto, kirjoittaa meteorologi Markus Mäntykannas Forecan verkkosivuilla.

– Ensimmäistä kertaa kuukausiin koko neljän viikon tarkastelujaksolla Suomessa erottuu selvä lämmin poikkeama, mikä toteutuessaan voisi olla merkki aikaisesta kevään alusta, Mäntykannas sanoo ja muistuttaa, että tilastojen mukaan maaliskuu on vielä talvikuukausi valtaosassa Suomea.

Voimakkaimmillaan lämpöpoikkeama on tällä viikolla, kun koko maassa ollaan kolmesta kuuteen astetta keskiarvolämpötiloja lämpimämmissä lukemissa. Jopa 10 asteen lukemat ovat lähellä.

Ruotsin itärannikolla 10 astetta menee rikki useana päivänä, ja pieni mahdollisuus siihen on Mäntykannaksen mukaan myös Suomessa Ahvenanmaalla.

– Tämä on ensimmäinen kerta yli kahteen kuukauteen, kun neljän viikon sääennusteessa kylmästä signaalista ei ole merkkiäkään, ja kaikki neljä tarkasteluviikkoa ovat keskiarvoa lämpimämpiä, Mäntykannas jatkaa.

Jos ennuste toteutuu, terminen kevät voi alkaa etuajassa Suomen etelä- ja keskiosissa. Tuolloin lämpötila nousee pitkäkestoisesti nollan ja 10 asteen välille.

Mutta tiistaina on vielä talvi. Aamulla ja yöllä pakkanen kiristyy suuressa osassa maata 10 ja 25 asteen väliille. Länteen ja pohjoiseen tulee lumisateita, mitä seuraa selvästi lauhempi ilma. Ajokeli on kehno maan itä-, keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sateet jäävät vähäisemmiksi.

Föhn-tuuli puskee lämpöasteet plussan puolelle keskiviikkona, vain Pohjois-Suomessa ollaan pikkupakkasella. Loppouviikosta etelä- ja keskiosassa maata lämpötila yltää 5–10 asteen välille usealla paikkakunnalla useana päivänä. Mutta jos tuuli ottaa suunnan pohjoisesta, leutous vaihtuu hyytävään viimaan. Todennäköisintä on kuitenkin leuto ja kuiva loppuviikko, Mäntykannas sanoo.