Pieni määrä Saharan hiekkapölyä kulkeutui viikonloppuna Suomeen, ja se värjäsi auringonlaskut punertavaksi. Lukijat ikuistivat ilmiön upeisiin sääkuviin.
Viikonloppuna pieniä määriä Saharan hiekkapölyä kulkeutui Suomeen Euroopasta ja Afrikasta, ja se värjäsi laskevan auringon paikoin tavanomaista punaisemmaksi.
Koostimme lukijoiden lähettämistä sääkuvista koosteen viime päivien aurinkoisista otoksista. Lukijoiden upeita otoksia voit katsoa jutun videolta.
Nappasitko hienon sääkuvan tai -videon?
Voit lähettää sen meille helposti osoitteessa mtvuutiset.fi/saakuvat.
Linkki ohjaa sinut palveluun, jonka kautta saat materiaalisi helposti toimituksen nähtäville. Voit lähettää kuvan tai videon puhelimesi galleriasta tai kuvata sivuston kautta avautuvalla kameralla.