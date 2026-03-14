Toyotan rallitähti Elfyn Evans koki ensimmäisen keskeytyksensä puoleentoista vuoteen Kenian osakilpailussa lauantaina.

Evans joutui jättämään leikin kesken kisan 13. erikoiskokeella. Sleeping Warrior -pätkä oli olosuhteiltaan karmeassa kunnossa. Brittikuskin Toyotan oikea takakulma otti kovaa osumaa, eikä Evansilla ollut mahdollisuuksia selvitä maaliin.

Edellisen kerran Evans oli keskeyttänyt Kreikan MM-rallissa syyskuussa 2024. Sen jälkeen hän ehti ajaa huimat 19 peräkkäistä osakilpailua ilman superrallisäännön hyödyntämistä.

Lauantaina Keniassa ajetaan vielä kolme erikoiskoetta. Kisan 14. pätkä starttaa kello 14.05.

Kenian MM-rallin tilanne, 13/20 ek:ta:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Takamoto Katsuta Toyota 2:14:56,7 2. Thierry Neuville Hyundai

Keskeyttäneet: Elfyn Evans (EK13), Oliver Solberg (EK13), Sebastien Ogier (EK13)