Kenian MM-rallin klassikkoerikoiskoe Sleeping Warrior on karmeassa kunnossa lauantain ajopäivänä. Hyundain Esapekka Lappi ei nähnyt mitään, Toyotan Elfyn Evans keskeytti kakkospaikalta.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Kenian MM-ralli 12.–15.3.
Lauantai: EK:t 11–16 klo 7.25 alkaen
Sunnuntai: EK:t 17–20 klo 7.00 alkaen
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Televisiokuvat Lapista sekä muista MM-rallikuskeista kaasuttelemassa veden ja mudan keskellä olivat huimaa nähtävää. Yllä oleva video paljastaa karut olosuhteet vastaansanomattomasti.
Lisäksi Lappi ilmoitti kesken erikoiskokeen kartturilleen Enni Mälköselle, että autosta loppui pesuneste.
– Voi v***u, Mälkönen totesi välittömästi.