Vaarallisen kylmät lämpötilat uhkasivat vielä maanantaina paikallista aikaa miljoonia yhdysvaltalaisia. Kylmän sään on ennustettu jatkuvan pitkälle viikkoon, ja äärimmäisen kylmästä säästä on varoitettu kaikkiaan noin 190 miljoonaa ihmistä.

Yhdysvaltoja laajalti riepotellut talvimyrsky on vaatinut yli 20 kuolonuhria eri osavaltioissa. Uutistoimisto AFP on koonnut luvun viranomais- ja mediatietojen perusteella. Kuolemantapaukset ovat liittyneet esimerkiksi paleltumisiin tai liikenneonnettomuuksiin.

Viikonlopun yli jatkunut myrsky toi mukanaan runsaita lumisateita, rajuja tuulia sekä räntää ja jäätävää sadetta aina läntisestä New Mexicon osavaltiosta maan koillisosaan Maineen. Jopa liki puoleen Yhdysvaltojen mannerosan osavaltioista tuli yli 30 senttiä lunta viikonlopun aikana.

Sähköt katkesivat sadoiltatuhansilta, ja pahimmillaan jopa yli miljoona asiakasta oli ilman sähköä. Maanantaina noin puoli miljoonaa asiakasta oli ilman sähköä poweroutage.us-seurantapalvelun mukaan.