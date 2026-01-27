Poikkeuksellinen talvimyrsky puhalsi aina läntisestä New Mexicon osavaltiosta maan koillisosaan Maineen.
Yhdysvaltoja laajalti riepotellut talvimyrsky on vaatinut yli 20 kuolonuhria eri osavaltioissa. Uutistoimisto AFP on koonnut luvun viranomais- ja mediatietojen perusteella. Kuolemantapaukset ovat liittyneet esimerkiksi paleltumisiin tai liikenneonnettomuuksiin.
Vaarallisen kylmät lämpötilat uhkasivat vielä maanantaina paikallista aikaa miljoonia yhdysvaltalaisia. Kylmän sään on ennustettu jatkuvan pitkälle viikkoon, ja äärimmäisen kylmästä säästä on varoitettu kaikkiaan noin 190 miljoonaa ihmistä.
0:24Tältä Toronton ennätyksellinen lumikertymä näyttää.