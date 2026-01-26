Pohjois-Amerikassa on satanut jopa ennätyksellisiä määriä lunta. Katso video yltä!

Lumiauroilla riittää töitä Toronton kaupungissa Kanadassa, jossa on satanut enemmän lunta kuin koskaan aiemmin mittaushistoriassa. Asiasta uutisoivat paikallinen Toronto Star -uutiskanava ja TheWeatherNetwork.

Suur-Toronton alueella satoi pahimman pyryn aikana kolmesta viiteen senttimetriä lunta tunnissa. Vuorokauden lumikertymä on yli 40 senttimetriä, kun edellinen ennätys vuodelta 1965 oli 39,9 senttimetriä.

Kertymän määrästä kertoo myös se, että kaupungissa satoi kuuden tunnin aikana enemmän lunta (32 senttimetriä), kuin tavallisesti koko tammikuun aikana.

Lumimyräkkä on iskenyt rajusti myös Yhdysvaltoihin, jossa se on aiheuttanut jopa kuolemia. Jopa miljoona kotitaloutta ja yritystä on USA:ssa ilman sähköä ja ainakin 20 osavaltiota on julistanut hätätilan.

Katso videolta, miltä kaupungin kaduilla näyttää.