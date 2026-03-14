Kotitekoisen pizzan valmistuksessa on syytä huomioida pari tärkeää seikkaa.
Huomenta Suomessa vierailtiin maaliskuussa ravintola-alan Gastro-messuilla, jossa järjestettiin muun muassa Pizzamestari-kilpailu.
Yksi kilpailun tuomareista, kokki Risto Mikkola, paljasti haastattelussa parhaat vinkkinsä kotitekoisen pizzan valmistukseen. Mikkola kertoi muun muassa suomalaisten yleisimmän pizzamokan.
"Suuri virhe, että juusto laitetaan päällimmäiseksi"
Kokki muistutti myös pizzan täytteiden oikeasta järjestyksestä.
– Sekin on suuri virhe, että juusto laitetaan päällimmäiseksi.
Missä järjestyksessä täytteet tulisi sitten pizzaan laittaa?
– Hyvän pohjan päälle kevyesti kastiketta, sitten juustoa ja sitten täytteet siihen päälle.
Jos täytteet jättää juuston alle, niistä valuu Mikkolan mukaan aromit ja rasvat pizzapohjaan.