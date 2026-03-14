Brittimiestä syytetään kyberrikollisuudesta somessa julkaistujen ohjusvideoiden vuoksi. Dubain tiukat somelait tulivat monelle turistille yllätyksenä.
Ison-Britannian kansalaista vastaan on nostettu syyte kyberrikoksista Dubaissa, Yhdistyneissä arabiemiraateissa. CNN:n mukaan syynä ovat miehen julkaisemat videot Iranin ohjuksista kaupungin yllä.
Noin 60-vuotiaan miehen, jonka on raportoitu olevan turisti, epäillään rikkoneen maan tiukkoja lakeja koskien kuvien ja videoiden kuvaamista ja julkaisua sosiaalisessa mediassa.
Asian vahvistaa CNN:lle Ison-Britannian ulkoministeriö, joka selvittää brittimiehen pidätystä paikallisviranomaisten kanssa.
0:30Katso video: Ilmatorjunta tuhosi droonin maailman korkeimman rakennuksen Burj Khalifan lähellä Dubaissa.