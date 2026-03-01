Oletko tuudittautunut jo pysyvään kevääseen? Nyt järki käteen, sillä maaliskuu vasta alkoi – aikaa on useammalle takatalvelle. Yksi niistä näkyy jo ennusteissa.
– Täällähän on lähes terassikelit, murjaisee meteorologi Jenna Salminen MTV säätoimitukseen lähetetylle kuvalle, johon puutarhatuolit sekä pöytä on aseteltu somasti sulavaan hankeen.
Mutta pian terasseille voi oikeasti olla tunkua.
– Lauha tuuli käy Keski-Euroopasta kohti Suomea, vähintään +5 asteen vaiheille noustaan, voidaan käydä jopa 10 asteen lähellä, Salminen kertoo.
10 astetta on mahdollinen, jos föhn-tuuli pääsee puhaltamaan kunnolla lännen suunnasta. Tällöin etenkin Varsinais-Suomen sisämaassa aurinko lämmittää: Esimerkiksi Loimaan ennusteessa näkyy jo nyt +7 asteen aurinkoisia lukemia ensi viikon loppupuolella useana päivänä.
Ja kyllä, +5 asteen lukemat ovat täyttä realismia alkavalla viikolla Lappia myöten, kun föhn-tuuli föönaa.
Mutta maaliskuun toisella viikolla saatetaan nähdä hyytävä käänne ja päiväpakkasia etelässäkin.
– Nyt näyttää siltä, että kylmin rintama menee Suomen itäpuolelta Kaakkois-Eurooppaan, mutta ennuste voi vielä tarkentua ja arktinen ilma puhaltaa Eurooppaan asti.
Salminen muistuttaa, että maaliskuu on isojen lämpötilavaihtelujen kuukausi. Historiassa on mitattu jopa 17 asteen plussakelejä kuin 4+ asteen pakkasiakin Suomessa.