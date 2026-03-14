Mercedeksen Kimi Antonelli otti F1-uransa ensimmäisen paalupaikan Kiinassa lauantaina. Hän rikkoi samalla Sebastien Vettelin ennätyksen noustuaan ykkösruutuun F1-historian nuorimpana kuljettajana.

19-vuotias italialaiskuski kukisti aika-ajon viimeisessä osiossa tiimikaverinsa George Russellin sekä Ferrarin Lewis Hamiltonin ja Charles Leclercin.

Ero Antonellin ja Russellin välillä oli reilut 0,2 sekuntia. Brittikuski Russell kärsi teknisestä ongelmasta aika-ajon päätösosiossa, kun hänen autonsa pysähtyi radalle.

– Aika-ajosessio oli meiltä melko puhdas, joten olen todella iloinen. Näin, että Russellilla oli jotain ongelmaa, joten yritin vain keskittyä, pysyä rauhallisena ja ajaa hyvän kierroksen, Antonelli kommentoi.

Sebastien Vettelin entinen nuorimman kuskin paalupaikkaennätys oli vuodelta 2008. Vettel oli tulloin 21-vuotias.

Mercedes ja Ferrari ovat olleet selkeästi vahvimmat tallit alkukaudella, ja ne hallitsivat myös sprinttikisaa aiemmin lauantaina.

Cadillacin Valtteri Bottas oli aika-ajossa 22 kuskin joukossa 20:s. Tulokastalli Cadillacin startista F1-sarjassa osattiin odottaa vaikeaa, ja Bottaksen alkukauden tulokset todistavat tämän: Australian GP:n aika-ajossa 19:s, kisassa keskeytys tekniseen vikaan, Kiinan sprinttikisan aika-ajossa 21:s, sprinttikisassa keskeytys tekniseen vikaan ja nyt 20. sija GP:n aika-ajossa.

Osakilpailu ajetaan sunnuntaina Suomen aikaa kello 9 alkaen.