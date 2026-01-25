Mediatietojen mukaan myrsky on saattanut jo aiheuttaa kodittomien paleltumiskuolemia New Yorkissa.

Yhdysvalloissa on peruttu lauantaista lähtien jo lähes 15 000 lentoa voimistuneen talvimyrskyn takia, selviää lentotietoja seuraavalta FlightAware-sivustolta koostetuista päivittyvistä tiedoista.



Myrskyvaroitus koskee NBC News -kanavan mukaan noin 190 miljoonaa ihmistä eli yli puolta Yhdysvaltain väestöstä. Varoitus on voimassa 37 osavaltiossa.



Vaaralliset pakkaset ovat jo levinneet suureen osaan Yhdysvaltojen keski- ja itäosia, ja lämpötilat ovat useita asteita keskiarvon alapuolella.



Joidenkin medioiden mukaan myrsky saattoi jo aiheuttaa kolmen ilmeisesti kodittoman henkilön paleltumiskuoleman New Yorkissa lauantaina. Kuolinsyitä ei kuitenkaan ole vielä vahvistettu, kertoi muiden muassa New York Post -lehti.

Varoitus useiksi päiviksi

Ihmisiä on varoitettu pysyttelemään sisätiloissa ja välttämään autolla ajamista. Ainakin Kentuckyssä on tapahtunut jo useita liikenneonnettomuuksia jäisten teiden ja heikkojen ajo-olosuhteiden takia, uutisoi CNN sunnuntaina.



Säävaroitus on annettu useiksi tuleviksi päiviksi. Uutistoimisto AP:n mukaan lauantaina aloitettiin jo romahtaneiden sähkölinjojen korjaaminen joissakin eteläisissä osavaltioissa.



– Lumi ja jää tulee sulamaan hyvin, hyvin hitaasti, eivätkä tule häviämään lähiaikoina. Tämä tulee haittaamaan toipumista (talvimyrskystä), sanoi kansallisen sääpalvelun NWS:n meteorologi Allison Santorelli AP:n mukaan.