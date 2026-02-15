Pakkaset voivat kiristyä viikon mittaan koviin lukemiin ja luntakin voi sataa. Katso koko ennuste videolta.

Tuleva viikko on talvilomaviikko monissa perheissä eteläisemmässä Suomessa. Viikko alkaa ison pilvilautan alla.

– Lounaisvirtaus vahvistuu ja keventää pakkaslukemia. Toisaalta tuulenvire voi viilentää tuntua, meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Lämpötilat vaihtelevat etelärannikon seitsemästä asteesta Pohjois-Lapin jopa 16 pakkasasteeseen. Länsirannikolla pakkasta on muutama aste, kun Itä- ja Keski-Suomessa mittari näyttää alkuviikosta vain paikoin kaksinumeroisia lukemia.

Alkuviikko on Salmisen mukaan pääosin hyvien ulkoilusäiden aikaa.

– Mutta päivät eivät ole veljeksiä keskenään.

Kunnon paukkupakkasia voi olla luvassa viikon mittaan, Salminen povaa.

Viikon keskivaiheilla voimistuvat tuulet Länsi- ja Pohjois-Suomessa voivat pudottaa sähkön hintaa.

– Välillä pilvipeite pääsee rakoamaan ja kireiden pakkasten mahdollisuus on olemassa. Ne painottuvat kuitenkin enemmän öihin ja aamuihin.

Loppuviikosta taas matalapaineella on kortit pelissä, Salminen runoilee. Sateet pyörivät viikon mittaan Suomen ympärillä ja loppuviikosta ne voivat yltää ensin Etelä- ja Itä-Suomeen.

– Lumisateet voivat huonontaa ajokeliä.

Kireät pakkaset voivat kuitenkin jatkua alueilla, joissa ei sada lunta, ja matalapaineen vaikutuksen aikaikkuna voi vielä liikkua.

Pois Suomesta

Jotkut lähtevät etelämmäs hiihtoloman viettoon.

Salminen kertoo, että Ranskassa on ollut myrskyisää viime päivinä, ja samainen ilma voi päätyä Italian vuoristoalueiden ja olympiakylän riesaksi.

– Kyllä siellä vuoristoalueella on lunta tulossa, kun matalapaine on parikin kertaa ohi pyyhältämässä. On mahdollisuus, että voimakkaampia tuulia myös on, kun lähemmäs huippuja mennään.

Milanon suunnalla taas sataa vettä ja mittari näyttää kymmentä lämpöastetta, Salminen kertoo.