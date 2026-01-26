Viikon edetessä pakkanen voi kiristyä koviin lukemiin jopa Etelä-Suomessa. Katso ennuste videolta.
Ajokeli on tällä hetkellä koko maassa talvisen huono, meteorologi Liisa Rintaniemi avaa.
– Jopa punaiseksi merkittyjä erittäin huonon ajokelin osuuksia on etenkin Pohjanmaan lumisadealueella.
Keli paranee iltapäivän aikana sään poutautuessa ja sateiden siirtyessä idemmäksi. Itä-Suomessa ajokeli voi olla huono iltaan asti.
Luoteenpuoleinen viima lisää Pohjois-Suomessa 15 pakkasasteen purevuutta.
Pakkanen kiristyy
Yön aikana keli poutaantuu myös idässä.
– Merkkejä on, että pilvipeite voisi erityisesti maan etelä- ja keskiosissa hajota.
Tiistaina pakkanen on kovemmissa lukemissa. Etelä-Suomessa se tarkoittaa noin kymmentä pakkasastetta ja Pohjois-Lapissa jopa -25 asteen lukemia.
– Viikon edetessä, varsinkin jos selkeitä alueita ilmaantuu, pakkasta voi olla paikoin maan eteläosassakin jopa 20 astetta, ja yöllä jopa 30 asteen pakkaset voivat olla mahdollisia, Rintaniemi avaa.