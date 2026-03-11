Viikonlopuksi on luvassa voimakasta tuulta etenkin maan länsiosiin.

Voimakkaat puuskat ja sateet piiskaavat viikonloppuna etenkin Suomen länsiosia, kertoo meteorologi Pekka Pouta.

– Perjantai on hyvin jännä päivä, koska siinä kiemurtelee sadevyöhyke Länsi-Suomen yllä ja näyttää vahvasti, että siihen liittyy kovat tuulet. Sanoisiko suorastaan kevätmyrsky.

Kovimmat tuulet osuvat näillä näkymin maan länsiosiin, ja ne voivat aiheuttaa vahinkoa. Perämerellä ja Merenkurkussa puuskat voivat yltää jopa myrskylukemiin.

– Ei ehkä kannattanut nyt varata sitä Ruotsin matkaa ja lähteä risteilylle. Siinä on tämä tuulinen yö ja sadealue on jatkuvasti hyvin lähellä Tukholman seutua ja Turkua.

Pouta, mistä löytyy viikonlopun keväisin kolkka?

– Itse lähtisin kohti Virolahtea ja mahdollisesti jopa Lappeenrantaa, koska lämmin ilma Venäjällä, Baltiassa ja Itä‑Euroopassa yltää hetkittäin myös Kaakkois‑Suomeen.

Lauantaina sateisinta olisi ennusteiden valossa maan lounaisosassa. Helsingissä vettä sataa lauantaina tai sitten ei.

– Lauantaina jouduin jo hieman kumittamaan kaakosta sateita pois ja siirtämään niitä enemmän Turun ylle. Helsinki on juuri siinä hilkulla, jäädäänkö rintaman kylmemmälle puolelle ja sateisiin, Pouta kertoo.

Sunnuntain osalta sää on vielä epävarma, mutta sateet näyttäisivät painottuvan Kaakkois-Suomeen. Alkuviikolla sää kylmenee ja räntää voi tulla etelässäkin.

Katso koko aamun sääkeskustelu videolta!