Viikonlopun kevätmyrsky painottuu maan länsiosiin ja rannikoille.

Lännessä tuuli voimistuu perjantain aikana jopa myrskypuuskiksi. Ennusteen mukaan pahin vaihe osuu perjantai-iltaan ja lauantain vastaiseen yöhön.

Voimakkaimmat myrskypuuskat painottuvat maan länsiosiin ja rannikkoalueille. Pahimmat tuulenpuuskat osuvat Meri-Lappiin, kertoo meteorologi Pekka Pouta.

– Turha Helsingissä ja Itä-Suomessa odotella mitään ihmeellistä. Tuulinen päivä kyllä, mutta kun ei sada ja aurinko paistaa, niin ei se ole mikään myrsky, Pouta sanoo.

Saderintama kulkee perjantaina länsirannikkoa pitkin kohti Lappia.

Lauantain aikana tuuli vähitellen rauhoittuu. Sateet painottuvat lauantaina Turun ja Kainuun välillä sijaitsevalle sadekaistaleelle.

– Sunnuntain ennuste on muuttunut viikonlopusta kaikkein eniten. Aiemmin näytti, että sade olisi jo siirtynyt Itä-Suomen ylle, mutta ei. Yhä sellaista 10 astetta kaakkoisosaan maata ja Helsingin seudulle.

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan ensi viikko jatkuisi säiden osalta samanlaisena, mutta sen jälkeen sää on muuttumassa.