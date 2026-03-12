Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmanlaatu on ollut Suomessa monin paikoin välttävä tällä viikolla.
Pienhiukkasten pitoisuudet ovat tällä hetkellä korkeita.
Ilmatieteen laitoksen mukaan eilen keskiviikkona mitattiin tämän vuoden korkeimmat pienhiukkaspitoisuudet Suomessa.
– Meillä on nyt monta samanaikaista ilmiötä käynnissä: Keski-Euroopasta kulkeutuu Suomeen pienhiukkasia, ja se vaikuttaa eniten heikentyneeseen ilmanlaatuun, tutkija Katriina Kyllönen Ilmatieteen laitokselta sanoo tiedotteessa.
– Lisäksi katupölykausi on käynnistymässä, ja siitepölyjäkin kulkeutuu jo Suomeen.
Tilanteen odotetaan pienhiukkasten osalta paranevan torstain jälkeen.
Lähipäivinä voi kuitenkin esiintyä alueellisesti kohonneita pienhiukkaspitoisuuksia, Ilmatieteen laitos kertoi torstaina.
Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan etelämpää Euroopasta kulkeutuu koko maahan lepän siitepölyä ja sen määrät voivat nousta korkeiksi maan etelä- ja keskiosissa.