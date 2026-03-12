Liiketoiminta ja kehitys

Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan etelämpää Euroopasta kulkeutuu koko maahan lepän siitepölyä ja sen määrät voivat nousta korkeiksi maan etelä- ja keskiosissa.

Tilanteen odotetaan pienhiukkasten osalta paranevan torstain jälkeen.

– Lisäksi katupölykausi on käynnistymässä, ja siitepölyjäkin kulkeutuu jo Suomeen.

– Meillä on nyt monta samanaikaista ilmiötä käynnissä: Keski-Euroopasta kulkeutuu Suomeen pienhiukkasia, ja se vaikuttaa eniten heikentyneeseen ilmanlaatuun, tutkija Katriina Kyllönen Ilmatieteen laitokselta sanoo tiedotteessa.

Ilmanlaatu voi olla huono jopa pakkassäällä – tästä se johtuu

Luvassa sadetta ja tuulta

Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan perjantaina tuuli yltyy, ja iltapäivällä puuskat voivat yltyä jopa myrskypuuskiksi maan länsi- ja lounaisosassa, erityisesti Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.