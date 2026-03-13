Monin paikoin irtotavarat on syytä kerätä pihoilta, sillä tälle päivälle luvassa on kovaa tuulta suureen osaan maata.
Perjantaina esiintyy navakoita ja paikoin kovia tuulenpuuskia suuressa osassa maata. Lännessä puuskat voivat yltää paikoin jopa myrskylukemiin.
– Myrskypuuskia on mahdollisesti luvassa pitkin päivää länsirannikolla. Etelä- ja keskiosassa maata tuuli on paikoin kohtalaista tai navakkaa. Kyllä tänään puhaltaa ihan kunnolla, kertoo MTV:n meteorologi Joonas Koskela.
Illan ja yön mittaan tuulet voimistuvat. Voimakkaita tuulia on odotettavissa etenkin Merenkurkkuun, Perämerelle ja Lappiin.
– Irtain tavara kyllä suuresta osasta maata kannattaa pihoilta kerätä.
Lapissa tuulten arvioidaan olevan kovimmillaan vasta lauantaiaamun aikana. Tunturiseuduilla myrskypuuskia voi esiintyä jo perjantaina.