Toyotan Oliver Solberg ja Sebastien Ogier ovat joutuneet keskeyttämään Kenian MM-rallissa. He olivat kisassa sijoilla 1 ja 2.

Toyota tiedottaa, että kaksikko joutui keskeyttämään siirtymällä 13. erikoiskokeen jälkeen. Toyotan mukaan autojen tekniset ongelmat ovat laturi- ja vaihteistopuolella.

Sleeping Warrior -erikoiskoe oli äärimmäisen mutaisessa ja vetisessä kunnossa, mikä aiheutti autokunnille valtavia ongelmia. Toyotan Elfyn Evans keskeytti jo itse erikoiskokeella (video alla) auton oikean takakulman koettua suuria vaurioita.

Solberg oli ennen keskeytystä kisan kärjessä, Ogier toisena. Nyt johtoon siirtyy Toyotan Takamoto Katsuta ennen Hyundain Thierry Neuvilleä ja Adrien Fourmaux'ta.

